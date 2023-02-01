Владимир Крикунов: «Бобби Халл попросил подождать его после матча, кто-то из наших пошел посмотреть, где он. Возвращается: «Он с сигарой в ванне лежит»

поделился воспоминаниями о Бобби Халле.

Член Зала хоккейной славы умер 30 января в возрасте 84 лет.

– Я встречался с Бобби Халлом и на Кубке Канады в 76 году, и потом, когда наша сборная играла с клубами в Северной Америке. Халл тогда выступал за « », и для нас специально сделали экскурсию по городу. Мы проезжали мимо дома Бобби, рядом с ним стоял огромный самосвал и на борту было написано – Халл.

– Это был его личный самосвал?

– Да, у Бобби была своя фирма, чего-то он там возил.

– Чем вам запомнился Халл на Кубке Канады?

– Мне почему-то больше запомнился выставочный матч канадцев с чехами, за которым мы смотрели с трибуны. Халл вошел в зону, натягивает так… Все думают: сейчас как даст! Но тут у него шайба фиксанулась и легонечко так тыр-тыр-тыр. У чехов [Иржи] на воротах стоял. Он, видимо, глаза закрыл от страха.

Тогда же все писали, что у Халла сумасшедший по мощи бросок. И эта шайбочка так легко раз, и проскочила в ворота. Вот так и забил гол.

– В личных встречах Халл на вас впечатление произвел?

– Бросок у него хороший, конечно. Сам мощный, крепкий. Очень здоровый был. Но я тогда, если честно, больше за уже смотрел. Когда мы потом уже с «Виннипегом» играли, Халл попросил нас подождать его после матча. Наверное, хотел нам что-то на память подписать. Ну мы переоделись, ждем.

Кто-то из наших пошел посмотреть – где он? Возвращается: «Да Халл еще с сигарой в ванне лежит, ему гидромассаж делают». говорит: «Поехали, чего мы ждать его еще тут будем?» Так и ушли, без автографов.

– А кто выиграл тогда?

– Мы выиграли. У нас тогда было десять матчей. Мы только первый проиграли, потому что были сразу с самолета. И самый последний. А так у нас было восемь побед подряд. Жаль, конечно, что такие люди уходят. Это была эпоха в хоккее. Но ничего не поделаешь… – сказал заслуженный тренер России.

Умер Бобби Халл. Легенда двух лиг, первым забил больше 50 голов за сезон и начал загибать крюк у клюшки