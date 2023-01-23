Воробьев о «Металлурге»: «Творчество надо преодолевать. Какое тут творчество? Сил надо вагон. Возможно, у нас разные понятия, что вы видите на льду и что я»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Барыс Хоккей

Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» со счетом 2:1 в овертайме.

– Хочется начать с тысячного матча клуба – это очень огромная цифра, огромная цифра для нашего магнитогорского хоккея, приятная цифра. Очень важно было, что мы сегодня в этом матче победили.

Огромный респект болельщикам и руководителям, которые все это строили и в советские времена, и сейчас продолжают уделять внимание, так что тут только можно выразить огромное уважение.

По игре: как и ожидалось, матч получился плотным. Были у нас моменты, когда в пустые не попадали. Надо было эту победу выжать из себя.

Ребята нормально отработали для этого. Одна ошибка своя, в первом голе, была, но мы постарались сделать их минимум и победили.

– Насколько важны эти два очка с точки зрения психологии, учитывая результаты команды в последнее время.

– Я сейчас посмотрел – мы на втором месте идем. Вы просто сравниваете с прошлым годом. Да, я тоже хочу больше результатов. Конечно, победа была важна в тысячном матче.

– Выдержала команда три периода?

– Три и еще чуть-чуть. Нормально.

– Вы отметили, что важно было выжать победу. Согласитесь, что для «Металлурга», учитывая состав, это немного несвойственный стиль?

– Для любого состава иногда приходится. У нас состав шесть пятерок?

– Все же больше исполнителей, которые нацелены на атаку, на творчество.

– Творчество надо преодолевать, когда перед тобой все время четыре. Какое тут творчество? Сил надо вагон. У нас разные понятия, возможно, что вы видите на льду и что я.

– Но силы на плей-офф останутся, чтобы там преодолевать?

– У нас еще есть время. Все нормально преодолевают, которые по четыре-пять матчей проигрывают. Все, кроме одного клуба, грубо говоря.

Не до конца все понимают, какой у нас сейчас сезон. Наши игры через день, с переездами, особенно на Востоке, они стоят очень много сил. У нас планка взята по прошлому году, где мы всех в одну обыгрывали, и это было здорово. Для начала.

Но и это было до ноября месяца, потом под нас начали подстраиваться. Потом у нас было чуть больше 50%. Посмотрите статистику, как это было. Многие команды сейчас близки к нам и по составу, и по всему остальному? – сказал главный тренер «Металлурга».

9 комментариев

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Шуршик
По вчерашней игре только один приятный момент ГОЛ ЗЕРНОВА, вот уж получилось хорошо, а то пацан уже духом начал падать- бегает а забить неможет
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крок 58
Ответ Антон Некрасов
Илья Петрович , взгляни хоть одним глазом на игру Торпедо , надеюсь тебе понравится , искренне желаю этого ! На ребят приятно смотреть , все , абсолютно все заряжены в каждой игре и играют в красивый хоккей , потому что играют ! И не важно выигрывают или проигрывают , они играют ! А вы что устроили ? Смотреть невозможно , я тупо в телефон начинаю залипать при просмотре игр металлурга либо выключаю вообще Чуть не забыл , команде срочно нужен новый настоящий капитан , Яковлев зеленоват и вафлеват для этой роли
Хорошее слово-вафлеват..))
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Stepan Moris
Ответ Станислав Захаров
Вы смеётесь . У Воробьева никогда небыло ни задумки , ни выдумки . Неужели Вам , никакой характер игры команды непочем не говорит . Скажите , что есть у этой команды ? Пас - нет , воротника - нет , системы игры нет , тренерские мозги в команде не просматриваются , что есть. ? Ответьте сами себе . Неужели Вы не видели игру команды прошлых лет , Белоусова , Кинена , и что сейчас? Рашников проснись .
Вот уж никогда бы не мог представить, что меня (хоть и косвенно) обвинят в симпатии к Воробьеву. Я всегда говорил ( еще на прошлом своем аккаунте, в который из-за блокировки фейсбука не могу зайти), что тренерский талант Воробьева преувеличен. А теперь по-фактам: 1. Исполнители в команде есть, и очень не плохие. 2. Временами Металлург выдает вполне конкурентную игру. 3. По сравнению, например с соседями, мы в зоне ПО и не на последнем месте. 4. Что касается ГТ, одно и очень заметное изменение, по сравнению с прошлыми сезонами все-таки есть, Воробьев стал учавствовать (не присутствовать) в матче. У него появилась спортивная злость что ли.
Исходя из вышеизложенного очень хочется надеяться, что в плове Магнитка даст бой. Тем более выбора все-равно нет. Никто в данной ситуации снимать Воробьева не станет. Отсюда и надежда, что Магниты либо экономят силы, либо выбирают соперника. И уж совсем не хочется думать, что команда попросту сдулась.
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Станислав Захаров
Ответ Антон Некрасов
Илья Петрович , взгляни хоть одним глазом на игру Торпедо , надеюсь тебе понравится , искренне желаю этого ! На ребят приятно смотреть , все , абсолютно все заряжены в каждой игре и играют в красивый хоккей , потому что играют ! И не важно выигрывают или проигрывают , они играют ! А вы что устроили ? Смотреть невозможно , я тупо в телефон начинаю залипать при просмотре игр металлурга либо выключаю вообще Чуть не забыл , команде срочно нужен новый настоящий капитан , Яковлев зеленоват и вафлеват для этой роли
А сколько лет он уже глядит , да и надо ли ему это . Он гений хоккея , а послушать наших , некоторых делетантов болельщиков , так он просто звезда .
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Станислав Захаров
Ответ Stepan Moris
Как то тяжело выглядит Металлург. Крайне не уверенная игра (за небольшими исключениями) на протяжении месяца. Очень хочется верить, что это задумка Воробьева, как экономия сил перед пловом.
Вы смеётесь . У Воробьева никогда небыло ни задумки , ни выдумки . Неужели Вам , никакой характер игры команды непочем не говорит . Скажите , что есть у этой команды ? Пас - нет , воротника - нет , системы игры нет , тренерские мозги в команде не просматриваются , что есть. ? Ответьте сами себе . Неужели Вы не видели игру команды прошлых лет , Белоусова , Кинена , и что сейчас? Рашников проснись .
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Brazil Barys
Кошка сделала игру.
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Болельщик МГ
Ответ Антон Некрасов
Илья Петрович , взгляни хоть одним глазом на игру Торпедо , надеюсь тебе понравится , искренне желаю этого ! На ребят приятно смотреть , все , абсолютно все заряжены в каждой игре и играют в красивый хоккей , потому что играют ! И не важно выигрывают или проигрывают , они играют ! А вы что устроили ? Смотреть невозможно , я тупо в телефон начинаю залипать при просмотре игр металлурга либо выключаю вообще Чуть не забыл , команде срочно нужен новый настоящий капитан , Яковлев зеленоват и вафлеват для этой роли
И борщеват.! Он вообще не лидер, а липовая подделка
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Stepan Moris
Как то тяжело выглядит Металлург. Крайне не уверенная игра (за небольшими исключениями) на протяжении месяца. Очень хочется верить, что это задумка Воробьева, как экономия сил перед пловом.
+5
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Антон Некрасов
Илья Петрович , взгляни хоть одним глазом на игру Торпедо , надеюсь тебе понравится , искренне желаю этого ! На ребят приятно смотреть , все , абсолютно все заряжены в каждой игре и играют в красивый хоккей , потому что играют ! И не важно выигрывают или проигрывают , они играют ! А вы что устроили ? Смотреть невозможно , я тупо в телефон начинаю залипать при просмотре игр металлурга либо выключаю вообще
Чуть не забыл , команде срочно нужен новый настоящий капитан , Яковлев зеленоват и вафлеват для этой роли
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