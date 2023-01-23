Воробьев о «Металлурге»: «Творчество надо преодолевать. Какое тут творчество? Сил надо вагон. Возможно, у нас разные понятия, что вы видите на льду и что я»

прокомментировал победу над « » со счетом 2:1 в овертайме.

– Хочется начать с тысячного матча клуба – это очень огромная цифра, огромная цифра для нашего магнитогорского хоккея, приятная цифра. Очень важно было, что мы сегодня в этом матче победили.

Огромный респект болельщикам и руководителям, которые все это строили и в советские времена, и сейчас продолжают уделять внимание, так что тут только можно выразить огромное уважение.

По игре: как и ожидалось, матч получился плотным. Были у нас моменты, когда в пустые не попадали. Надо было эту победу выжать из себя.

Ребята нормально отработали для этого. Одна ошибка своя, в первом голе, была, но мы постарались сделать их минимум и победили.

– Насколько важны эти два очка с точки зрения психологии, учитывая результаты команды в последнее время.

– Я сейчас посмотрел – мы на втором месте идем. Вы просто сравниваете с прошлым годом. Да, я тоже хочу больше результатов. Конечно, победа была важна в тысячном матче.

– Выдержала команда три периода?

– Три и еще чуть-чуть. Нормально.

– Вы отметили, что важно было выжать победу. Согласитесь, что для «Металлурга», учитывая состав, это немного несвойственный стиль?

– Для любого состава иногда приходится. У нас состав шесть пятерок?

– Все же больше исполнителей, которые нацелены на атаку, на творчество.

– Творчество надо преодолевать, когда перед тобой все время четыре. Какое тут творчество? Сил надо вагон. У нас разные понятия, возможно, что вы видите на льду и что я.

– Но силы на плей-офф останутся, чтобы там преодолевать?

– У нас еще есть время. Все нормально преодолевают, которые по четыре-пять матчей проигрывают. Все, кроме одного клуба, грубо говоря.

Не до конца все понимают, какой у нас сейчас сезон. Наши игры через день, с переездами, особенно на Востоке, они стоят очень много сил. У нас планка взята по прошлому году, где мы всех в одну обыгрывали, и это было здорово. Для начала.

Но и это было до ноября месяца, потом под нас начали подстраиваться. Потом у нас было чуть больше 50%. Посмотрите статистику, как это было. Многие команды сейчас близки к нам и по составу, и по всему остальному? – сказал главный тренер « ».