Пьянов о поражении от «Амура», ведя 4:1: «Щелчок по носу за непрофессионализм «Сибири». Мы играли расхлябанно – это наша вина»

поделился мыслями после поражения от « » со счетом 4:6.

По ходу игры « » вела в счете 3:0 и 4:1.

– Банально провалились. Плохо сыграли в начале третьего периода, сами себе привезли голы. Наверное, расслабились после трех заброшенных шайб, но это непозволительно для нашей команды.

– Есть ли разница в психологии, когда команда выходит на лед в роли лидера конференции?

– Тяжело ответить на этот вопрос. Все может быть, но мы должны быть готовы к этому.

Наша команда стремится к вершине, но нам был щелчок по носу за наш непрофессионализм. Мы играли расхлябанно. Это наша вина, будем исправляться, – сказал нападающий «Сибири».