Пьянов о поражении от «Амура», ведя 4:1: «Щелчок по носу за непрофессионализм «Сибири». Мы играли расхлябанно – это наша вина»
Валентин Пьянов поделился мыслями после поражения от «Амура» со счетом 4:6.
По ходу игры «Сибирь» вела в счете 3:0 и 4:1.
– Банально провалились. Плохо сыграли в начале третьего периода, сами себе привезли голы. Наверное, расслабились после трех заброшенных шайб, но это непозволительно для нашей команды.
– Есть ли разница в психологии, когда команда выходит на лед в роли лидера конференции?
– Тяжело ответить на этот вопрос. Все может быть, но мы должны быть готовы к этому.
Наша команда стремится к вершине, но нам был щелчок по носу за наш непрофессионализм. Мы играли расхлябанно. Это наша вина, будем исправляться, – сказал нападающий «Сибири».
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