Пьянов о поражении от «Амура», ведя 4:1: «Щелчок по носу за непрофессионализм «Сибири». Мы играли расхлябанно – это наша вина»

Теги Сибирь Амур КХЛ Валентин Пьянов Хоккей

Валентин Пьянов поделился мыслями после поражения от «Амура» со счетом 4:6.

По ходу игры «Сибирь» вела в счете 3:0 и 4:1.

– Банально провалились. Плохо сыграли в начале третьего периода, сами себе привезли голы. Наверное, расслабились после трех заброшенных шайб, но это непозволительно для нашей команды.

– Есть ли разница в психологии, когда команда выходит на лед в роли лидера конференции?

– Тяжело ответить на этот вопрос. Все может быть, но мы должны быть готовы к этому.

Наша команда стремится к вершине, но нам был щелчок по носу за наш непрофессионализм. Мы играли расхлябанно. Это наша вина, будем исправляться, – сказал нападающий «Сибири».

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2 комментария

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забанинныйСевер12
Ответ SergFed71
Слили, чего тут не понятного. Амур уже восьмой
Да хрен ли толку то сливать, там что восьмой что последний, за тур всё может изменится, играть ещё по 13 игр..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SergFed71
Слили, чего тут не понятного. Амур уже восьмой
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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