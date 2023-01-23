Билялетдинов может остаться главным тренером «Ак Барса» в следующем сезоне

может продолжить тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне.

По ходу этого сезона 67-летний специалист вернулся на пост главного тренера казанского клуба.

При Билялетдинове «Ак Барс» одержал 9 побед в 11 матчах и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», возможен вариант, при котором Билялетдинов останется главным тренером « » в следующем сезоне.