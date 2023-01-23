Билялетдинов может остаться главным тренером «Ак Барса» в следующем сезоне

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Зинэтула Билялетдинов может продолжить тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне.

По ходу этого сезона 67-летний специалист вернулся на пост главного тренера казанского клуба.

При Билялетдинове «Ак Барс» одержал 9 побед в 11 матчах и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», возможен вариант, при котором Билялетдинов останется главным тренером «Ак Барса» в следующем сезоне.

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26 комментариев

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Вадим Зиятдинов
Ответ Mi4eL
Напиши мне когда возьмёт )
А ты болельщик какой команды?
0
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Mi4eL
Ответ Принц Фуфлагонов
А почему Билл ушел.? Чтоб отдохнуть маленько и прийти за четвертым 🏆🏆🏆🏆 .?!!! А мы и не забывали об этом!
Напиши мне когда возьмёт )
0
0
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татарин Казанский
Ак Барс кстати не плохо смотрится при ЗХБ, и атака и оборона очень внушительная💪. Завистники конечно будут обсерать это, но действительно хоккей у ЗХБ преобразился в лучшую сторону. На команду приятно смотреть.
+2
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+2
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Mi4eL
Ответ Принц Фуфлагонов
А почему Билл ушел.? Чтоб отдохнуть маленько и прийти за четвертым 🏆🏆🏆🏆 .?!!! А мы и не забывали об этом!
Утопия
0
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Принц Фуфлагонов
Ответ Mi4eL
Мы все забыли почему ушел Билл ? Быстро что то
А почему Билл ушел.? Чтоб отдохнуть маленько и прийти за четвертым 🏆🏆🏆🏆 .?!!!
А мы и не забывали об этом!
+1
0
+1
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Mi4eL
Ответ daniya
Проспись. Праздники закончились.
И тебе того же
0
0
0
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Mi4eL
Ответ Принц Фуфлагонов
В смысле? С которым бесполезно бится!!!
Мы все забыли почему ушел Билл ? Быстро что то
0
0
0
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Волк16
Ответ Рустам Чикаев
Лишь бы те же игроки были !!!
Нет!!! Войнова и Шипу полюбэ нужно выгонять!!!
+4
0
+4
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wolf 100
а болельщикам других команд какое дело станет ли билл на следующий сезон гл.тренером ак барса,после его прихода команда начала побеждать,свои хотелки оставьте у себя и нечего лезть в чужой огород,будет не будет ,это еще на воде вилами написано,просто журналюги пишут что попало и при этом потешаются этим фуфлом над болельщиками,
+1
-5
-4
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Tina
Ответ Рузалия Лакербая
OK, меньше пакости будет на ветке.
👍👍👌
+2
-3
-1
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Болельщик МГ
Ответ HockeyMan
Состав команды плюс Бил и его тактика, дает огромную возможность Ак Барсу стать чемпионом. Для Казани и всем не равнодушным, это огромное счастье. Мне как нейтральному болельщику к сожалению такой хоккей не нравится(((
Идеальный хоккей для Радулова. Даллас играл приблизительно в той же манере, да и сам Радулов давно не выигрывал ничего.
+1
-2
-1
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Болельщик МГ
Поставьте его посмертно, всё равно кроме него Ак Барсу никто не поможет
+6
-5
+1
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Принц Фуфлагонов
Ответ Mi4eL
Хорошо. Минус конкурент на востоке
В смысле? С которым бесполезно бится!!!
+2
-3
-1
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Dok.Polet
Хорошая новость.
0
0
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daniya
Ответ Mi4eL
Хорошо. Минус конкурент на востоке
Проспись. Праздники закончились.
+2
-2
0
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daniya
Ответ Rodgeras
Не буду смотреть Ак Барс в этом году и следующем. Лучше НХЛ, где забивают по 15 шайб за матч и все довольны.
Отличная новость!
+4
-3
+1
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Mi4eL
Ответ Вадим Зиятдинов
Че ты несешь?
Что тебя смущает?
+1
-3
-2
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Angryslon
Комментарий удален
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Рузалия Лакербая
Ответ Rodgeras
Не буду смотреть Ак Барс в этом году и следующем. Лучше НХЛ, где забивают по 15 шайб за матч и все довольны.
OK, меньше пакости будет на ветке.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodgeras
Не буду смотреть Ак Барс в этом году и следующем. Лучше НХЛ, где забивают по 15 шайб за матч и все довольны.
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Зиятдинов
Ответ Mi4eL
Хорошо. Минус конкурент на востоке
Че ты несешь?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mi4eL
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Состав команды плюс Бил и его тактика, дает огромную возможность Ак Барсу стать чемпионом. Для Казани и всем не равнодушным, это огромное счастье.
Мне как нейтральному болельщику к сожалению такой хоккей не нравится(((
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Чикаев
Лишь бы те же игроки были !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dosatuy
А зачем?
+1
-3
-2
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