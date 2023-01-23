Минспорт планирует учредить медали имени Анатолия Тарасова и Льва Яшина

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин КХЛ Анатолий Тарасов Министерство спорта России Хоккей

Министерство спорта Российской Федерации намерено учредить новые награды. 

Ведомство планирует создать медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова.

«Медалью Анатолия Тарасова награждаются тренеры (тренеры-преподаватели), являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж работы в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет.

Медалью Льва Яшина награждаются спортсмены, являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 8 лет», – говорится в тексте проекта приказа.

Общественное обсуждение проекта продлится до 2 февраля.

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11 комментариев

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Алексей Гусев
Ответ Камбоджа Иванов
А как и что они могут решить? Школу олимпийского резерва отправить в Украину, чтобы те отобрали автоматы у вагнеровцев? Открыть глаза людям, которые видят допинг у Валиевой, но у норвежских астматиков видят терапевтические исключения? Строить спорт.школы и манежи на деньги, которые сейчас идут на оборонку? Или они должны установить потолок зарплат для футболистов? Вот если без популизма, то какие шаги они должны предпринять? Напиши 3 примера.
На украину только)
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dm1959
Ну ладно, Яшин хоть был первым советским футболистом, признанным лучшим игроком Европы. Но почему медаль имени второго тренера сборной СССР, который в бытность старшим (1958-1960) проиграл всё, что мог?
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Камбоджа Иванов
Ответ OldRedWhite
Как же Вы утомили своими постоянными потугами проскочить между ….. )))
Утомил? Постоянным? Проскочить? Примеры и пруфы, пожалуйста.
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-2
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TheSportNik
А что тут обсуждать?
Давно надо было это сделать, это два великих человека, которых уважают во всем мире.
Тарасов в Канаде очень почитаем, что он фактически сделал наш хоккей, наверно лучший в мире или равный канадскому.
А Лев Яшин, как лучший голкипер на все времена, уважаем до сих пор, его чтят, как Пеле и Марадону.
Как говорится, здесь нечего обсуждать, а надо награждать лучших спортсменов и тренеров, плюс денежная премия.
+6
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+5
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Юрий Кечко
Пиемию Дмитрия Тарасова пусть учредят, которую будет получать самый самый из детей лимита
Ванька Игнатьев главный кандидат
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-3
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OldRedWhite
Ответ Камбоджа Иванов
А как и что они могут решить? Школу олимпийского резерва отправить в Украину, чтобы те отобрали автоматы у вагнеровцев? Открыть глаза людям, которые видят допинг у Валиевой, но у норвежских астматиков видят терапевтические исключения? Строить спорт.школы и манежи на деньги, которые сейчас идут на оборонку? Или они должны установить потолок зарплат для футболистов? Вот если без популизма, то какие шаги они должны предпринять? Напиши 3 примера.
Как же Вы утомили своими постоянными потугами проскочить между ….. )))
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OldRedWhite
Можно было бы :
Медаль Тарасова и Чернышова !
На мой взгляд было бы лучше и креативнее .
И справедливо !
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Dinamik1
Не позортесь вы уже наградили гос наградой дзюбу а этими медальками кого попала будете награждать.А на медальках будут лица великих людей.
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+5
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Камбоджа Иванов
Ответ Ебздрогыч
Других проблем у Минспорта видимо нет
А как и что они могут решить? Школу олимпийского резерва отправить в Украину, чтобы те отобрали автоматы у вагнеровцев? Открыть глаза людям, которые видят допинг у Валиевой, но у норвежских астматиков видят терапевтические исключения? Строить спорт.школы и манежи на деньги, которые сейчас идут на оборонку? Или они должны установить потолок зарплат для футболистов? Вот если без популизма, то какие шаги они должны предпринять? Напиши 3 примера.
+4
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инженер Управляющий
МинСпорта сейчас хватанет хейта от спортсюзеров, хотя откровенно плохого в этом ничего нет)
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Других проблем у Минспорта видимо нет
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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