Минспорт планирует учредить медали имени Анатолия Тарасова и Льва Яшина
Министерство спорта Российской Федерации намерено учредить новые награды.
Ведомство планирует создать медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова.
«Медалью Анатолия Тарасова награждаются тренеры (тренеры-преподаватели), являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж работы в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет.
Медалью Льва Яшина награждаются спортсмены, являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 8 лет», – говорится в тексте проекта приказа.
Общественное обсуждение проекта продлится до 2 февраля.
Давно надо было это сделать, это два великих человека, которых уважают во всем мире.
Тарасов в Канаде очень почитаем, что он фактически сделал наш хоккей, наверно лучший в мире или равный канадскому.
А Лев Яшин, как лучший голкипер на все времена, уважаем до сих пор, его чтят, как Пеле и Марадону.
Как говорится, здесь нечего обсуждать, а надо награждать лучших спортсменов и тренеров, плюс денежная премия.
Ванька Игнатьев главный кандидат
Медаль Тарасова и Чернышова !
На мой взгляд было бы лучше и креативнее .
И справедливо !