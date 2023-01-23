Минспорт планирует учредить медали имени Анатолия Тарасова и Льва Яшина

спорта Российской Федерации намерено учредить новые награды.

Ведомство планирует создать медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова.

«Медалью Анатолия Тарасова награждаются тренеры (тренеры-преподаватели), являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж работы в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет.

Медалью Льва Яшина награждаются спортсмены, являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 8 лет», – говорится в тексте проекта приказа.

Общественное обсуждение проекта продлится до 2 февраля.