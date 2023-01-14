Токранов о 3:4 от «Сибири»: «Нельзя сказать, что счет по игре. Удаления стали ключевым фактором»

высказался после матча против « » (3:4 ОТ).

– Удаления стали ключевым фактором. Когда на площадке у команды меньше на одного игрока, естественно, у соперника больше шансов забить.

– «Сибирь» не играла пять дней. Не было ощущения, что они были быстрее в некоторых моментах?

– Я бы не сказал, что они были быстрее нас. Нельзя сказать, что счет по игре. Вели с преимуществом в две шайбы, и за пару минут пропустили сразу две.

– В каком психологическом состоянии команда выходила на овертайм, после двух пропущенных шайб в концовке?

– Не совсем приятно, когда такое случается. Это хоккей, все бывает. Вышли побеждать, но получилось по-другому, – сказал защитник « ».