Токранов о 3:4 от «Сибири»: «Нельзя сказать, что счет по игре. Удаления стали ключевым фактором»
Василий Токранов высказался после матча против «Сибири» (3:4 ОТ).
– Удаления стали ключевым фактором. Когда на площадке у команды меньше на одного игрока, естественно, у соперника больше шансов забить.
– «Сибирь» не играла пять дней. Не было ощущения, что они были быстрее в некоторых моментах?
– Я бы не сказал, что они были быстрее нас. Нельзя сказать, что счет по игре. Вели с преимуществом в две шайбы, и за пару минут пропустили сразу две.
– В каком психологическом состоянии команда выходила на овертайм, после двух пропущенных шайб в концовке?
– Не совсем приятно, когда такое случается. Это хоккей, все бывает. Вышли побеждать, но получилось по-другому, – сказал защитник «Ак Барса».
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