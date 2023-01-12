Божко про «Ак Барс»: «Билялетдинов посчитал, что надо упростить игру. В атаке шансы все равно будут при таком количестве мастеров»

высказался касательно изменений в стиле игры « », выигравшего пять матчей подряд.

«Конечно, после назначения игра «Ак Барса» изменилась. Самое главное – команда начала выигрывать. Когда при Олеге Знарке «Ак Барс» терпел одно поражение за другим, хоккеисты говорили, что нужна серия побед. Чего сейчас и удалось добиться.

Бросается в глаза, что команда хорошо готова физически, потому что в матче с «Авангардом» в этом аспекте казанцы смотрелись намного предпочтительнее соперника – были быстрее и выигрывали почти всю борьбу.

Показательный момент – первая шайба Воронкова, который словно не заметил Киселевича, легко оттеснил его и вылез из-за ворот на пятак.

Во-вторых, «Ак Барс» стал надежно и строго играть в обороне, пропустив только пять шайб в пяти последних матчах и не более двух за игру.

В-третьих, команда максимально упростила игру и насытила среднюю зону, и это стало приносить свои плоды.

Уровень исполнителей у «Ак Барса» высокий, и в начале сезона команда могла играть несколько авантюрно и эффектно, но с большим количеством потерь и брака.

Билялетдинов посчитал, что надо упростить игру, ведь при таком количестве мастеров шансы в атаке все равно будут. За счет хорошей реализации моментов и игры в большинстве, за счет надежной обороны «Ак Барс» стал добывать победы, пусть даже натужные и с минимальным перевесом.

Но в Казани загнали себя в такую ситуацию в начале сезона, что набранные очки сейчас важнее качества игры.

И в турнирном плане у клуба все не так плохо – всего три очка до четверки на Востоке. С таким хоккеем «Ак Барс» способен попасть в топ-4 и начать плей-офф дома», – сказал комментатор КХЛ ТВ.