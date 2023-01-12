Вайсфельд об «Ак Барсе»: «Игра будет нудная, скучная, но они будут выигрывать. Это вернулся стиль Билялетдинова»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Леонид Вайсфельд КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мыслями об игре «Ак Барса» в сезоне-2022/23.

«Класс команды определяется, когда она при плохой игре берет очки. Кстати, у Казани был небольшой период в начале сезона, когда они играли плохо, но брали очки. Это в меня вселяло оптимизм.

Сейчас они тоже будут играть плохо, но брать очки. Игра у них сейчас будет нудная, скучная, но они будут выигрывать. Это вернулся стиль Билялетдинова. Это я не как критику говорю. Это нормально. Я считаю, что неважно как команда выигрывает, главное – чтобы выигрывала.

Мне кажется, что с Билялетдинова сейчас груз психологической ответственности снят. Представляете, меня полгода уговаривают. И я такой: «Ну, ладно, бог с вами, черт с вами! Тогда не лезьте. Мы проигрываем? Вы меня уговаривали полгода – идите нафиг!»

Аргумент, что не он команду набирал, даже не нужен. Вы меня уговаривали – я работаю. Причем я не в отрицательном плане это говорю, а в положительном. Он раскован внутри, у него нет зажатости.

Билялетдинов – авантюра? У них просто не было выбора. Им нужно было довести сезон, чтобы команда не провалилась в тартарары. А сейчас они солидно пару кругов даже пройдут в плей-офф. Только вратари у меня сомнения вызывают», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

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7 комментариев

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Рамис Зарипов
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Ответ Azevedo51
В ПО Билл действительно играет скучно, но пока в играх когда он у руля я не особо вижу эту скучную игру. Во всех играх больше играем с шайбой, хорошая позиционная атака, отличная средняя зона, прессинг в 2 игрока. Ярлыки вешают точно так же, как бей беги Квадрату, не смотря игры, просто вспомнив кто у руля, сразу можно сказать ну раз Билл, значит унылая игра
С Ярославлем играли хуже соперника, но победа пришла!!!
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Владислав Шамбазов
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это с авагардом была скучная и нудная игра?!?!?
по моему даже Омск сказал что такого накала не было давно в посленее время...
единственно с чем
можно согласиться- это нестабильная игра воротчиков.
но для этого и экспертом быть не обязательно.
Казань- спасибо!
Омску- респект!
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Как может стиль быть нудным? Или это не стиль!?
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Волк16
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да, вратарей в этом сезоне нет!!! только название
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Иммонен
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Ответ Azevedo51
В ПО Билл действительно играет скучно, но пока в играх когда он у руля я не особо вижу эту скучную игру. Во всех играх больше играем с шайбой, хорошая позиционная атака, отличная средняя зона, прессинг в 2 игрока. Ярлыки вешают точно так же, как бей беги Квадрату, не смотря игры, просто вспомнив кто у руля, сразу можно сказать ну раз Билл, значит унылая игра
Согласен!!!
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Azevedo51
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В ПО Билл действительно играет скучно, но пока в играх когда он у руля я не особо вижу эту скучную игру. Во всех играх больше играем с шайбой, хорошая позиционная атака, отличная средняя зона, прессинг в 2 игрока. Ярлыки вешают точно так же, как бей беги Квадрату, не смотря игры, просто вспомнив кто у руля, сразу можно сказать ну раз Билл, значит унылая игра
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Eliza77
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Сначала прочитал : «… чтобы команда не провалилась в татары»
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