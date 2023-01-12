Вайсфельд об «Ак Барсе»: «Игра будет нудная, скучная, но они будут выигрывать. Это вернулся стиль Билялетдинова»
Леонид Вайсфельд поделился мыслями об игре «Ак Барса» в сезоне-2022/23.
«Класс команды определяется, когда она при плохой игре берет очки. Кстати, у Казани был небольшой период в начале сезона, когда они играли плохо, но брали очки. Это в меня вселяло оптимизм.
Сейчас они тоже будут играть плохо, но брать очки. Игра у них сейчас будет нудная, скучная, но они будут выигрывать. Это вернулся стиль Билялетдинова. Это я не как критику говорю. Это нормально. Я считаю, что неважно как команда выигрывает, главное – чтобы выигрывала.
Мне кажется, что с Билялетдинова сейчас груз психологической ответственности снят. Представляете, меня полгода уговаривают. И я такой: «Ну, ладно, бог с вами, черт с вами! Тогда не лезьте. Мы проигрываем? Вы меня уговаривали полгода – идите нафиг!»
Аргумент, что не он команду набирал, даже не нужен. Вы меня уговаривали – я работаю. Причем я не в отрицательном плане это говорю, а в положительном. Он раскован внутри, у него нет зажатости.
Билялетдинов – авантюра? У них просто не было выбора. Им нужно было довести сезон, чтобы команда не провалилась в тартарары. А сейчас они солидно пару кругов даже пройдут в плей-офф. Только вратари у меня сомнения вызывают», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
по моему даже Омск сказал что такого накала не было давно в посленее время...
единственно с чем
можно согласиться- это нестабильная игра воротчиков.
но для этого и экспертом быть не обязательно.
Казань- спасибо!
Омску- респект!