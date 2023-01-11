«Динамо» погасит долг перед Шипачевым до 30 апреля
«Динамо» погасит задолженность перед Вадимом Шипачевым до 30 апреля.
«В рамках подписанного с ним соглашения погашение задолженности должно осуществиться до 30 апреля.
С момента подписания нового соглашения ничего не изменилось», – сказал генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин.
В середине ноября прошлого года стало известно, что клуб заключил с экс-капитаном команды новое соглашение о погашении задолженности.
Сообщалось, что «Динамо» выплатит Шипачеву менее половины от прежней суммы. В августе прошлого года называлась сумма долга в размере 110 миллионов рублей.
Сначала сказали завтра, потом сказали, что отдадут меньше половины послезавтра.
Видимо в апреле вместо денег предложат на выбор или орден Сутулова или повестку в военкомат)))