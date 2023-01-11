«Динамо» погасит долг перед Шипачевым до 30 апреля

Теги Алексей Сопин КХЛ Вадим Шипачев Динамо ТАСС деньги Хоккей

«Динамо» погасит задолженность перед Вадимом Шипачевым до 30 апреля.

«В рамках подписанного с ним соглашения погашение задолженности должно осуществиться до 30 апреля.

С момента подписания нового соглашения ничего не изменилось», – сказал генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин.

В середине ноября прошлого года стало известно, что клуб заключил с экс-капитаном команды новое соглашение о погашении задолженности.

Сообщалось, что «Динамо» выплатит Шипачеву менее половины от прежней суммы. В августе прошлого года называлась сумма долга в размере 110 миллионов рублей. 

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3 комментария

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Angryslon
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Всё, что нужно знать про охк)))
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Why always me?!
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До 30 апреля. А какого года не сказали) Так что могут ещё потянуть с выплатой.
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Al561
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Те есть просто кинули(((
Сначала сказали завтра, потом сказали, что отдадут меньше половины послезавтра.
Видимо в апреле вместо денег предложат на выбор или орден Сутулова или повестку в военкомат)))
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