Юрий Новиков: «В спорте нужно ввести государственное управление. Мы выпускаем очень много хоккеистов, а куда их девать, не знаем»

Теги ФХР Юрий Новиков КХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Юрий Новиков считает, что в спорте нужно ввести государственное управление.

«Раз уж в экономике нужно государственное управление, то его нужно ввести и в спорте. Тот скачок, который мы совершили в детском спорте, нужно направить в нужную сторону. И тут должно быть государственное влияние. Необходимо создавать скаутские организации, которые могли бы влиять на выбор клубов.

Мы выпускаем очень много хоккеистов, а куда их девать, не знаем. Поэтому на какое-то время нам нужно государственное влияние на весь спорт.

Надо начать с анализа того, что мы сейчас имеем. Аналитика определяет развитие не только спорта, но и всей жизни. Полагаю, что серьезный аналитический центр должен работать при ФХР совместно с КХЛ. Все это будет только на развитие хоккея.

У любой команды будущее должно состоять в поиске молодых и перспективных ребят», – заявил заслуженный тренер России.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dooomer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сказочный...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ezheloko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В идеале, чтобы государство регулировало кто какие победы одерживает. А то сейчас иногда глянешь, кто в лес кто по дрова, никакого порядка.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ему легионеры не нравятся или его манит должность главы аналитического центра? Вообще ничего непонятно в этой Оде "О хоккеистах-кроликах, которые размножаются бесконтрольно"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sancho81
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pokazun
Скачок... Прыжок... В ширину!
Скорее, с трамплина и вниз метров на 10.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pokazun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скачок... Прыжок... В ширину!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Совок в головах неистребим! Если им ввести государственное управление при походах в туалет - они будут писать кипятком! Причем писать в строгом соответствии с государственными требованиями
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий