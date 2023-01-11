Юрий Новиков: «В спорте нужно ввести государственное управление. Мы выпускаем очень много хоккеистов, а куда их девать, не знаем»
Юрий Новиков считает, что в спорте нужно ввести государственное управление.
«Раз уж в экономике нужно государственное управление, то его нужно ввести и в спорте. Тот скачок, который мы совершили в детском спорте, нужно направить в нужную сторону. И тут должно быть государственное влияние. Необходимо создавать скаутские организации, которые могли бы влиять на выбор клубов.
Мы выпускаем очень много хоккеистов, а куда их девать, не знаем. Поэтому на какое-то время нам нужно государственное влияние на весь спорт.
Надо начать с анализа того, что мы сейчас имеем. Аналитика определяет развитие не только спорта, но и всей жизни. Полагаю, что серьезный аналитический центр должен работать при ФХР совместно с КХЛ. Все это будет только на развитие хоккея.
У любой команды будущее должно состоять в поиске молодых и перспективных ребят», – заявил заслуженный тренер России.
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