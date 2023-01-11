Юрий Новиков: «В спорте нужно ввести государственное управление. Мы выпускаем очень много хоккеистов, а куда их девать, не знаем»

считает, что в спорте нужно ввести государственное управление.

«Раз уж в экономике нужно государственное управление, то его нужно ввести и в спорте. Тот скачок, который мы совершили в детском спорте, нужно направить в нужную сторону. И тут должно быть государственное влияние. Необходимо создавать скаутские организации, которые могли бы влиять на выбор клубов.

Мы выпускаем очень много хоккеистов, а куда их девать, не знаем. Поэтому на какое-то время нам нужно государственное влияние на весь спорт.

Надо начать с анализа того, что мы сейчас имеем. Аналитика определяет развитие не только спорта, но и всей жизни. Полагаю, что серьезный аналитический центр должен работать при совместно с . Все это будет только на развитие хоккея.

У любой команды будущее должно состоять в поиске молодых и перспективных ребят», – заявил заслуженный тренер России.