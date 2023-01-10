Овечкин тренировался в звене с Кузнецовым и Милано. Бэкстрем – второй центр, Строум – третий

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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт изменил сочетания звеньев на тренировке команды.

В первом звене тренировались Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Сонни Милано.

В прошлом матче с «Коламбусом» (1:0) Овечкин выходил на лед вместе с Никласом Бэкстремом и Конором Шири.

Теперь второе атакующее сочетание составили Ларс Эллер, Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши.

В третьей тройке работали Конор Шири, Дилан Строум и Том Уилсон. В четвертой – Маркус Юханссон, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.

Энтони Манта тренировался вне игровых сочетаний. Форвард не сыграл с «Коламбусом» по решению главного тренера «Кэпиталс».

9 комментариев

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IrbIS
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поставьте Строума к овце, иначе 50 не видать ...
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RoyRoy
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Кто ж в первом звене обороняться собирается?
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Пилипенко Дмитрий
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Авечкин больше не забьешь ! Бабка мне так сказала ведунья 🤣
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Пивасенин 602
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Шведский опекун сдерживает Саню не хуже Пронгера и Макдоны
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Пивасенин 602
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Вот он секрет, что Саня в прошлом матче впервые очки не набрал, а это всего лишь Коля Вялый в состав вернулся, Вот, если бы Саня половину карьеры играл бы с кем-нибудь другим, то у него было бы очков на 150 больше и шайб на 70 больше
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ermol@y
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Милано отлично вошел в состав, странно как его утки скинули, хотя это 🦆
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ermol@y
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Когда все в форме, могут 🦅 пободаться в ПО. У тех же самых стареющих пингвинов ситуация явно хуже. Вообщем при идеальном раскладе можно и Last Dance устроить
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e1ther - e1ther
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Это,вообще,нормально,мне кажется Кэпс единственная команда,где первое звено,номинально,зависит не от центра)
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87mores
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О, я что-то пропустил? Коля Вялый решил еще поиграть?
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