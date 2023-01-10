Овечкин тренировался в звене с Кузнецовым и Милано. Бэкстрем – второй центр, Строум – третий
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт изменил сочетания звеньев на тренировке команды.
В первом звене тренировались Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Сонни Милано.
В прошлом матче с «Коламбусом» (1:0) Овечкин выходил на лед вместе с Никласом Бэкстремом и Конором Шири.
Теперь второе атакующее сочетание составили Ларс Эллер, Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши.
В третьей тройке работали Конор Шири, Дилан Строум и Том Уилсон. В четвертой – Маркус Юханссон, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.
Энтони Манта тренировался вне игровых сочетаний. Форвард не сыграл с «Коламбусом» по решению главного тренера «Кэпиталс».
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