Овечкин тренировался в звене с Кузнецовым и Милано. Бэкстрем – второй центр, Строум – третий

Главный тренер « » изменил сочетания звеньев на тренировке команды.

В первом звене тренировались , и Сонни Милано.

В прошлом матче с «Коламбусом» (1:0) Овечкин выходил на лед вместе с Никласом Бэкстремом и Конором Шири.

Теперь второе атакующее сочетание составили Ларс Эллер, Никлас Бэкстрем и .

В третьей тройке работали Конор Шири, и Том Уилсон. В четвертой – Маркус Юханссон, и .

тренировался вне игровых сочетаний. Форвард не сыграл с «Коламбусом» по решению главного тренера «Кэпиталс».