Алексей Дементьев: «Тардиф должен понимать, что без России любые турниры не являются зрелищными. Европейские федерации пытаются создавать несправедливую конкуренцию»

считает, что нельзя игнорировать качество российских хоккеистов.

– Вызов такого количества наших игроков на Матч звезд НХЛ является подтверждением того, что российский хоккей – неотъемлемая часть мирового.

На эти показатели должны взглянуть представители Международной федерации хоккея, а также на молодежный и взрослый чемпионат мира, и сделать правильные выводы.

И Кубок мира, который должен был пройти в 2024 году, но был перенесен, – все это звенья одной цепи.

Это все-таки должно повлиять на решения и ее президента Люка Тардифа. Понятно, что есть лобби стран Евросоюза. Но игнорировать качество российских хоккеистов нельзя.

– Неслучайно Тардиф заявил, что ИИХФ на следующем конгрессе рассмотрит возможность проведения молодежного чемпионата мира в Новосибирске?

– Если Тардиф разбирается в хоккее, он должен понимать, что без российских сборных любые турниры не являются достаточно зрелищными. Главное – надо понять, насколько сильно лобби будет со стороны европейских федераций.

– То есть против возвращения России выступают именно европейские страны?

– Основываясь на их заявлениях, можно сделать вывод, что они выступают против выступления сборной России. Мы все знаем, что европейские сборные являются основными конкурентами нашей страны.

Посмотрите, сколько чехов и словаков поехало играть в Канаду ввиду того, что CHL не драфтует россиян. Эти игроки развиваются, и мы видим сборную Чехии в финале молодежного чемпионата мира, а когда такое было?

Личная выгода этих федерация видна невооруженным взглядом. Пользуясь моментом, они пытаются создавать несправедливую конкуренцию, – сказал агент.