Алексей Дементьев: «Тардиф должен понимать, что без России любые турниры не являются зрелищными. Европейские федерации пытаются создавать несправедливую конкуренцию»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная Чехии Алексей Дементьев Люк Тардиф Хоккей

Алексей Дементьев считает, что нельзя игнорировать качество российских хоккеистов.

– Вызов такого количества наших игроков на Матч звезд НХЛ является подтверждением того, что российский хоккей – неотъемлемая часть мирового.

На эти показатели должны взглянуть представители Международной федерации хоккея, а также на молодежный и взрослый чемпионат мира, и сделать правильные выводы.

И Кубок мира, который должен был пройти в 2024 году, но был перенесен, – все это звенья одной цепи.

Это все-таки должно повлиять на решения ИИХФ и ее президента Люка Тардифа. Понятно, что есть лобби стран Евросоюза. Но игнорировать качество российских хоккеистов нельзя.

– Неслучайно Тардиф заявил, что ИИХФ на следующем конгрессе рассмотрит возможность проведения молодежного чемпионата мира в Новосибирске?

– Если Тардиф разбирается в хоккее, он должен понимать, что без российских сборных любые турниры не являются достаточно зрелищными. Главное – надо понять, насколько сильно лобби будет со стороны европейских федераций.

– То есть против возвращения России выступают именно европейские страны?

– Основываясь на их заявлениях, можно сделать вывод, что они выступают против выступления сборной России. Мы все знаем, что европейские сборные являются основными конкурентами нашей страны.

Посмотрите, сколько чехов и словаков поехало играть в Канаду ввиду того, что CHL не драфтует россиян. Эти игроки развиваются, и мы видим сборную Чехии в финале молодежного чемпионата мира, а когда такое было?

Личная выгода этих федерация видна невооруженным взглядом. Пользуясь моментом, они пытаются создавать несправедливую конкуренцию, – сказал агент.

1 комментарий

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Ковид 07.10.52
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Враги...враги...кругом враги..., а главные внутри...Кто бы говорил про несправедливую конкуренцию...ой забыл...газовые справедливо под себя все сделали...
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