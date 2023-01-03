Президент «Барыса» о Шевченко: «У него есть спортивное казахстанское гражданство. ИИХФ смотрит на это, когда игрок выступает за сборную»

Теги ИИХФ сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс Борис Иванищев Дмитрий Шевченко Хоккей

Президент «Барыса» высказался о том, что Дмитрий Шевченко лишен гражданства Казахстана.

Ранее появилась информация о том, что нападающий «Барыса» лишен казахстанского гражданства из-за наличия паспорта России.

– Вопрос по гражданству Шевченко и возможностях его и других играть за сборную.

– На данный момент он заявлен под российским паспортом, под которым его заявил предыдущий клуб, но у игрока есть возможность взять гражданство другой страны.

Да, у него есть казахстанское гражданство – спортивное. Игрок, когда выступает за сборную, Международная федерация хоккея смотрит именно на спортивное гражданство.

Об утрате гражданства Казахстана мы сами не знали. В федерации разберутся и ответят вам там подробнее, – сказал Борис Иванищев.

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