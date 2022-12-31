Плющев об «Ак Барсе»: «Если в такой ситуации не разберется Билялетдинов, то не разберется уже никто»

считает, что только может помочь «Ак Барсу».

– На мой взгляд, главное изменение в Восточной конференции – назначение на пост главного тренера «Ак Барса» Зинэутлы Билялетдинова. Это глыба , который много лет уже работал в Казани и многое выиграл. Его возвращение напрашивалось.

Да, у « » сильный, но неоднородный состав, много мастеров и внутренних моментов, учитывающих специфику региона. Если в такой ситуации не разберется Билялетдинов, то не разберется уже никто.

– Для вас возвращение Билялетдинова – сюрприз?

– Сюрприз для меня – нестабильность внутри «Ак Барса». Если бы там была выверенная политика, то Билялетдинова назначили бы перед стартом сезона, а не в конце декабря, уже в роли «пожарного». А эта роль – не самая простая, – сказал заслуженный тренер России.