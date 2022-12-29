Хоркина о популяризации спорта: «В России популярнее с Кубком Стэнли ехать по Красной площади, а не с Кубком Гагарина. Сами закапываем свои достижения»

Теги болельщики Кубок Стэнли телевидение НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Светлана Хоркина Токио-2020 Хоккей

Светлана Хоркина высказалась о популяризации спорта в России.

– Культуролог Алексей Кыласов сказал, что наш спорт разрушает престиж нации. Перед Олимпиадой в Токио в прошлом году опрос ВЦИОМ показал, что 97% россиян не знают ни одного нашего спортсмена на Играх, а тот же Кыласов назвал спортсменов маргинальной группой. Согласны с ним?

– Давайте пойдем от обратного. Насколько сегодня ярко популяризируется наш спорт в интернете, телевидении?

Понятно, что Игры в Токио показывали в не самое удобное время. Но даже в записи соревнования выходили либо рано, либо поздно.

Может быть, все-таки у нас недостаточно популяризации, пропаганды? Может, у нас популярнее с Кубком Стэнли ехать по Красной площади, а не с Кубком Гагарина. Мы сами закапываем свои достижения. У меня нет ответа, почему такие страшные показатели опроса, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и бывший депутат Госдумы.

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35 комментариев

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vlad_kuz
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ну это просто так и есть
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Сергей Лимонников
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Ответ Амиран Дзонидзе
Местный бюатлон смотреть- эти визги коммюнтатора? Это никому неинтересно. Это же не этап кубка мира. Лучше уж тогда вообще местные соревновпния не показывать, трибуны пустые, тв картинка убогая как в 80е годы прошлого века
Во во, у нас местные соревнования вообще мало кому интересны. Уровень организации нулевой, удобств для зрителей н каких. Я даже ни одной фамилии из КХЛ не могу вспомнить...ту по не смотрю
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Кеша
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Ответ Злобный Конь
Ну понятно отношение имени Стэнли к Кубку, а Юрий Алексеевич как связан с КХЛ? При том что когда была Суперлига - Кубок его именем не назывался.
Это символизм . Гагарин самый известный человек на Планете ? Что непонятного . Не обязательно все должно иметь отношение к хоккею. Замашки у вас антироссийские , некрасивые .
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Ковид 07.10.52
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Ответ Кеша
Это сказала человек у которой непонятно чье гражданство, о стране , которая из нее сделала двухкратную олимпийскую чемпионку , десятикратную чемпионку мира и шестикратную чемпионку Европы . Человек , который лично получал награду из рук президента . У людей просто чести и совести нет !
Один из признаков ущербности, считать . что страна дала, а не ты сам все сделал, использовав налоги . которые платил ты и твои предки....
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bzqkt6m4jz
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Ха, как раз таки пропаганды у нас и хватает😂
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dimur
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Что-то Хоркина нигде не пишет, что она чемпионка России. Везде только - олимпийская чемпионка. Сама закапывает свои достижения.
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Амиран Дзонидзе
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Ответ Melnikov1968
А мы это кто? Простые болельщики смотрят то, что транслирует общедоступное ТВ. Наиболее прогрессивные подписываются на платные каналы и смотрят европейский футбол, КС, КМ по лыжам и биатлону. А такие, как Матыцин, Поздняков и др. постоянно пытаются убедить зрителя в том, что внутренние соревнования интереснее международных. И кто в этом случае закапывает наш спорт? В словах Хоркиной нет конкретики, только вода.
Местный бюатлон смотреть- эти визги коммюнтатора? Это никому неинтересно. Это же не этап кубка мира. Лучше уж тогда вообще местные соревновпния не показывать, трибуны пустые, тв картинка убогая как в 80е годы прошлого века
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Aleksandr Medvedev
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Очень странное заявление, это как сказать, что в Аргентине кубок мира престижнее местной лиги или даже кубка Либертадорес… что собственно факт. Уровень КГ и КС просто несопоставим
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Злобный Конь
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Ну понятно отношение имени Стэнли к Кубку, а Юрий Алексеевич как связан с КХЛ? При том что когда была Суперлига - Кубок его именем не назывался.
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Ковид 07.10.52
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Мы сами закапываем свои достижения. У меня нет ответа, почему такие страшные показатели опроса...
Вот такие бывшие и настоящие и закопали, потому что просто лапки понимают ничего не зная...
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heivani
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Ответ куда более прост ; когда немалое количество людей в стране на протяжении последних тридцати лет занимаются куда более прозаичным делом - выживанием. Да, спорт является некоторой отдушиной для многих, но нас много таких, кто привил эту любовь от родителей с детства. Как мой отец к примеру, будучи просто болельщиком, но имел знакомства с ведущими футболистами московского,, Динамо,, 50х. годов. Хотя всё равно болел за более родной,, Уралмаш,,
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Айвенго
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Конечно, пропаганды у нас недостаточно. Пусть нас отрезали от цивилизованного мира, но можно же возить по деревням Кубок Водокачки, можно даже его в будущем вместо зарплаты бюджетникам показывать. Народ у нас терпеливый, он поймет...
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BeastI666I
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Ответ Vladislove Dobry
Когда все лучшие хоккеисты будут играть в КХЛ , тогда и Кубок Гагарина будет престижнее . Ещё можно вспомнить как ЦСКА отказался оплачивать лечение Кучерова , а Тампа сразу прооперировала .
то есть никогда
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Ден Ден
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А где популяризация спорта? На том же федеральном матче ТВ только недавно фильмы убрали из сетки вещания))
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BeastI666I
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Ответ Павел Гаврош
Потому что в стране нет и не было нормальной пропаганды спорта!
судя по Валиевой все у нас есть. Боты от станков не отходят!
И слово пропаганда имеет отрицательный смысл. Еще давай пропаганду спорта... совсем что-ли?!
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BeastI666I
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Ответ s_h_a_m_a_n
Опять правда от ВЦИОМА. 97%🤣🤣🤣 🤣
не от ВЦИОМА, а от трудового народа, который попросил Хоркину это передать
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BeastI666I
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Ответ Melnikov1968
А мы это кто? Простые болельщики смотрят то, что транслирует общедоступное ТВ. Наиболее прогрессивные подписываются на платные каналы и смотрят европейский футбол, КС, КМ по лыжам и биатлону. А такие, как Матыцин, Поздняков и др. постоянно пытаются убедить зрителя в том, что внутренние соревнования интереснее международных. И кто в этом случае закапывает наш спорт? В словах Хоркиной нет конкретики, только вода.
Твои слова - водица, так не годится (с) Бузова
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BeastI666I
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Ответ Владимир Меркулов
Так, предлагаю слугам народа срочно издать закон - считать К.Гагарина популярнее К.Стэнли. А кто не согласен - предатель и иноагент
хватит им подсказывать!
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pyatachyok
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Ой, помню, как все носились с Алферовым, Гинзбургом, Геймом и Новоселовым, даже Абрикосова вспоминали — а вот лауреаты премии губернатора Воронежской области пребывают в забвении… Все бы нам заграничным восхищаться, тьху!
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BeastI666I
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ахах Гагарина ))) мало того, что Гагарин к хоккею отношения не имеет, так еще и "Юра, прости, мы все про....ли"
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Vladislove Dobry
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Когда все лучшие хоккеисты будут играть в КХЛ , тогда и Кубок Гагарина будет престижнее . Ещё можно вспомнить как ЦСКА отказался оплачивать лечение Кучерова , а Тампа сразу прооперировала .
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kidur
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Давно уже пора очнуться и не удивляться подобным событиям, т.к. все они --- это отголоски развала Союза...
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GrandLoG
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Чтож Светлана на Олимпиады ездила то по чём зря, проехалась бы с медалью Чемпионата России по Красной Площади
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Thomas Schaaf
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Так ценность Кубка Стенли с профессиональной точки зрения несравнимо выше. Это все равно, что сравнить РФПЛ и АПЛ
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sociologvladimir
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Потому что Кубок Стенли - это престижный трофей. Который добывается потом и кровью, в сражении лучших хоккеистов планеты, в условиях конкурентной борьбы. А Кубок Гагарина - соревнование вторичных хоккеистов, либо ненужных уже, либо пока за океаном. Плюс по факту оно проходит в условиях неравной конкуренции, доступа к хоккеистам, финансам и т.д. Я уже не говорю про историю, организацию, показ и общественный интерес.
Потому народ и ценит обладателей кубка Стенли и тех, кто смог в НХЛ добиться высот.
А показ по ТВ и хайп не влияет на престижность. Может быть Александр Емельяненко или Олег Монгол или Артём Тарасов известнее в Российском ТВ, но престижнее пока что быть Франсисом Нганну, Александром Волкановски и Исламом Махачевым.
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