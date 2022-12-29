Хоркина о популяризации спорта: «В России популярнее с Кубком Стэнли ехать по Красной площади, а не с Кубком Гагарина. Сами закапываем свои достижения»
Светлана Хоркина высказалась о популяризации спорта в России.
– Культуролог Алексей Кыласов сказал, что наш спорт разрушает престиж нации. Перед Олимпиадой в Токио в прошлом году опрос ВЦИОМ показал, что 97% россиян не знают ни одного нашего спортсмена на Играх, а тот же Кыласов назвал спортсменов маргинальной группой. Согласны с ним?
– Давайте пойдем от обратного. Насколько сегодня ярко популяризируется наш спорт в интернете, телевидении?
Понятно, что Игры в Токио показывали в не самое удобное время. Но даже в записи соревнования выходили либо рано, либо поздно.
Может быть, все-таки у нас недостаточно популяризации, пропаганды? Может, у нас популярнее с Кубком Стэнли ехать по Красной площади, а не с Кубком Гагарина. Мы сами закапываем свои достижения. У меня нет ответа, почему такие страшные показатели опроса, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и бывший депутат Госдумы.
Вот такие бывшие и настоящие и закопали, потому что просто лапки понимают ничего не зная...
И слово пропаганда имеет отрицательный смысл. Еще давай пропаганду спорта... совсем что-ли?!
Потому народ и ценит обладателей кубка Стенли и тех, кто смог в НХЛ добиться высот.
А показ по ТВ и хайп не влияет на престижность. Может быть Александр Емельяненко или Олег Монгол или Артём Тарасов известнее в Российском ТВ, но престижнее пока что быть Франсисом Нганну, Александром Волкановски и Исламом Махачевым.