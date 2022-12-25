Ротенберг о посещаемости: «Чем больше команд играет в нашем советском комбинационном стиле, тем больше людей на трибунах и детишек в хоккее. Мы обыграем Канаду»

Теги Зенит СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о высокой посещаемости матчей СКА. 

– Предновогоднюю серию игр посетили почти 35 тысяч болельщиков. В чем секрет феноменальных показателей?

– Когда мы начинали работу в СКА, посещаемость была две-три тысячи. Секрет в работе с людьми. Плюс спортивные показатели. Наш хоккей нравится болельщикам, нравится детям. О нас говорят.

В свое время все ходили на «Зенит». Надо отдать должное футбольному клубу, который показывал нам пример, как нужно правильно двигаться вперед в плане работы с болельщиками. На «Зените» всегда были полные трибуны.

Мы все эти годы прививали культуру боления за СКА. Это огромная работа – видим, что она получается. Люди выбирают между хоккеем, футболом, кино, театром. Надо выиграть конкуренцию.

Надо поблагодарить всех сотрудников клуба, которые над этим работают ежедневно. Мы постоянно обсуждаем, как нам улучшить этот момент. Такой хоккей, как сегодня, нужен всем – в том числе и болельщикам.

Чем больше будет команд, которые играют в нашем советском комбинационном стиле, тем больше у нас будет людей на трибунах, тем больше мы получим детишек, которые пойдут в хоккей.

Льда уже не хватает – «Хоккейный город» перегружен. У нас уже очереди детей, которые хотят играть в хоккей. Нужно построить еще катки и дать возможность людям заниматься хоккеем.

Мы на сто процентов уверены, что обыграем Канаду. Нужно только дать возможности для наших детишек. Стремимся к этому и хотим быть примером. На вопрос «В чем секрет посещаемости?» можно ответить просто – это наши победы, – сказал тренер СКА.

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17 комментариев

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serious fan
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При этом его Ска играет в примитивнейший бей-беги. Спасает только уровень индивидуального мастерства и бесконечная длина скамейки.
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Verhovn
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Йозика понесло.. Какие громкие, пафосные речи..)
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hemsky
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С новым лимитом на легионеров, больше половины команд будут играть в хоккей ВХЛ, а не в советский.
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Ron Weasley
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Ответ s_h_a_m_a_n
Фантазер Ты меня называла
там по другому поётся.
Д.....б, ты меня называла
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Brazil Barys
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Ответ s_h_a_m_a_n
Фантазер Ты меня называла
😂👍
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Ron Weasley
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Вы Белорусов то обыграть не можете. А уже Канаду губу раскатали
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Илья Илья
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Да уже никто не играет в советских хоккей, крайний кто был это Быков и то были нотки канадского
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Matador
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Бред какой-то. С какой стати мы присвоили себе монополию на игру в комбинационном стиле. Вопреки тому бреду что нес Озеров в НХЛ всегда хорошо играли в пас, а уж сейчас вышли на новый уровень, до которого КХЛ как до Китая на коленях
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Yndestad
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Вы с 18-м составом Канады справиться не смогли, совки)
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United
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Одни сосиски чего стоят..
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KSA1985
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Врача, срочно врача...
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KSA1985
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Ротен, забейся под плинтус, пожалуйста. Ты со своим проектом "красный жигули" в самом оптимальном составе, при самых удачных раскладах, можешь обыграть только КХЛовских канадцев, и то, лишь только потому ,что много канадцев уехало из КХЛ перед этим сезоном.
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hett
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Ждем когда израель победит Канаду 😍
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Кеша
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Надо отдать должное, что Роман Борисович , прокачал СКА и фактически сменил имиджевую вывеску команды . Повезло команде иметь такого руководителя , который так печется о команде 24 часа в сутки . Второго такого в лиге точно нет . И со способностями созидать у него тоже в порядке . Это не дешевый подхалимаж , а констатация фактов . Осталось лишь Вам , Роман Борисович , сменить вектор прокачки клуба , не за счет других команд лиги . Надеюсь , что Вы все понимаете , о чем я написал . Было бы здорово , чтобы все клубы были в равных условиях /-. Чтобы нельзя было просто так взять и увести молодого пацана из другой клубной системы . Нужны механизмы . И по -поводу совмещения должностей в ФХР и клубе . Как - то выглядит не очень , с моей субъективной стороны, хотя могу ошибаться . Что там с расписанием матчей ? На мой взгляд тоже не все справедливо . Возьмите и проанализируйте матчи СКА в прошедшие и ближайшие дни и Динамо , ЦСКА, Спартак . И как Вам расписание ? Болельщики не идиоты . И что там с Сочи ? И с кем вы собрались обыгрывать Канаду , Вы не пояснили . У меня на этот счет большие сомнения . Без игроков НХЛ это вообще нереально . А с игроками НХЛ -кто будет тренер . Надеюсь , что не Вы .
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Дмигорь Знамеранский
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опять день открытых дверей в ПНД?
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Максим Шмальц
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Сначала у Белоруссов реванш возьмите.
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s_h_a_m_a_n
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Фантазер
Ты меня называла
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