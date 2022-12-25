Ротенберг о посещаемости: «Чем больше команд играет в нашем советском комбинационном стиле, тем больше людей на трибунах и детишек в хоккее. Мы обыграем Канаду»

высказался о высокой посещаемости матчей СКА.

– Предновогоднюю серию игр посетили почти 35 тысяч болельщиков. В чем секрет феноменальных показателей?

– Когда мы начинали работу в СКА, посещаемость была две-три тысячи. Секрет в работе с людьми. Плюс спортивные показатели. Наш хоккей нравится болельщикам, нравится детям. О нас говорят.

В свое время все ходили на «Зенит». Надо отдать должное футбольному клубу, который показывал нам пример, как нужно правильно двигаться вперед в плане работы с болельщиками. На «Зените» всегда были полные трибуны.

Мы все эти годы прививали культуру боления за СКА. Это огромная работа – видим, что она получается. Люди выбирают между хоккеем, футболом, кино, театром. Надо выиграть конкуренцию.

Надо поблагодарить всех сотрудников клуба, которые над этим работают ежедневно. Мы постоянно обсуждаем, как нам улучшить этот момент. Такой хоккей, как сегодня, нужен всем – в том числе и болельщикам.

Чем больше будет команд, которые играют в нашем советском комбинационном стиле, тем больше у нас будет людей на трибунах, тем больше мы получим детишек, которые пойдут в хоккей.

Льда уже не хватает – «Хоккейный город» перегружен. У нас уже очереди детей, которые хотят играть в хоккей. Нужно построить еще катки и дать возможность людям заниматься хоккеем.

Мы на сто процентов уверены, что обыграем Канаду. Нужно только дать возможности для наших детишек. Стремимся к этому и хотим быть примером. На вопрос «В чем секрет посещаемости?» можно ответить просто – это наши победы, – сказал тренер .