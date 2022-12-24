Ротенберг о 100 шайбах Яшкина в КХЛ: «Такие мастера, как Мозякин, Морозов, позади. Это о многом говорит, серьезное достижение»

Теги СКА Спартак Алексей Морозов Сергей Мозякин КХЛ Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг высказался о достижении Дмитрием Яшкиным отметки в 100 голов в КХЛ. 

Нападающий СКА отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2) и установил рекорд по скорости забрасывания 100 первых шайб в лиге – ему потребовалось 176 матчей. 

«Яшкин быстрее всех забил 100 шайб в КХЛ. Такие мастера, как Мозякин, Морозов позади. Это о многом говорит, это очень серьезное достижение.

Всей командой поздравляем Дмитрия, желаем ему удачи, здоровья, чтобы он вышел на новый уровень и еще быстрее забил следующие 100 шайб», – сказал главный тренер СКА. 

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7 комментариев

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Кеша
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Ответ Кеша
Яшкин, конечно, хороший нападающий , но так отзываться о Мозякине рекордсмене чемпионата страны и КХЛ , о Морозове , в таком (как мне кажется) неуважительном тоне о многом говорит , какой Ротенберг специалист . Где Мозякин (41 год) и где Яшкин . Скоро скажет , что Яшкин это новый Овечкин .
А через пару лет скажет , что Яшкин если не воспитанник СкА , то как минимум раскрылся и прогрессировал именно в СКА.
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Кеша
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Яшкин, конечно, хороший нападающий , но так отзываться о Мозякине рекордсмене чемпионата страны и КХЛ , о Морозове , в таком (как мне кажется) неуважительном тоне о многом говорит , какой Ротенберг специалист . Где Мозякин (41 год) и где Яшкин . Скоро скажет , что Яшкин это новый Овечкин .
+6
0
+6
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цэсемьэр
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это говорит о том, что раньше лига была конкурентнее, а сейчас - проходной двор
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raspisanie77
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Г кусок, это говорит о том, что Яшкин пришёл в лигу зрелым хоккеистом с опытом игры в НХЛ, а не 17-18 летним юнцом в 4-е звено на 4 минуты за игру.
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Sila _v_pravde.Danila
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Уже обмываем 💯 шайбу 🍾 Яшкин крут 👍
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Александр Ковырялов
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Ответ s_h_a_m_a_n
Как наверное прекрасна лента новостей без Ротенберга. 🤔🤔🤔
Полностью согласен
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s_h_a_m_a_n
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Как наверное прекрасна лента новостей без Ротенберга.
🤔🤔🤔
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