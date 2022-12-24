Ротенберг о 100 шайбах Яшкина в КХЛ: «Такие мастера, как Мозякин, Морозов, позади. Это о многом говорит, серьезное достижение»
Роман Ротенберг высказался о достижении Дмитрием Яшкиным отметки в 100 голов в КХЛ.
Нападающий СКА отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2) и установил рекорд по скорости забрасывания 100 первых шайб в лиге – ему потребовалось 176 матчей.
«Яшкин быстрее всех забил 100 шайб в КХЛ. Такие мастера, как Мозякин, Морозов позади. Это о многом говорит, это очень серьезное достижение.
Всей командой поздравляем Дмитрия, желаем ему удачи, здоровья, чтобы он вышел на новый уровень и еще быстрее забил следующие 100 шайб», – сказал главный тренер СКА.
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