Арзамасцев перешел в новокузнецкий «Металлург». «Спартак» расторг контракт с защитником в октябре
Захар Арзамасцев продолжит карьеру в ВХЛ.
Новокузнецкий «Металлург» объявил о подписании контракта с 30-летним защитником. Срок действия соглашения не разглашается.
Арзамасцев начинал сезон в «Спартаке». Он провел 15 матчей в рамках КХЛ и забил 1 гол. Показатель его полезности составил «-2». Клуб расторг с ним контракт 17 октября.
Защитник ранее уже играл за «Металлург» в течение пяти сезонов – начиная с розыгрыша КХЛ-2009/10.
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