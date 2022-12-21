Арзамасцев перешел в новокузнецкий «Металлург». «Спартак» расторг контракт с защитником в октябре

Теги Металлург Нк Спартак переходы КХЛ Захар Арзамасцев ВХЛ Хоккей

Захар Арзамасцев продолжит карьеру в ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» объявил о подписании контракта с 30-летним защитником. Срок действия соглашения не разглашается. 

Арзамасцев начинал сезон в «Спартаке». Он провел 15 матчей в рамках КХЛ и забил 1 гол. Показатель его полезности составил «-2». Клуб расторг с ним контракт 17 октября. 

Защитник ранее уже играл за «Металлург» в течение пяти сезонов – начиная с розыгрыша КХЛ-2009/10. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные