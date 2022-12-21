Арзамасцев перешел в новокузнецкий «Металлург». «Спартак» расторг контракт с защитником в октябре

продолжит карьеру в .

Новокузнецкий « » объявил о подписании контракта с 30-летним защитником. Срок действия соглашения не разглашается.

Арзамасцев начинал сезон в « ». Он провел 15 матчей в рамках КХЛ и забил 1 гол. Показатель его полезности составил «-2». Клуб расторг с ним контракт 17 октября.

Защитник ранее уже играл за «Металлург» в течение пяти сезонов – начиная с розыгрыша КХЛ-2009/10.