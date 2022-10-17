«Спартак» расторг контракт с Арзамасцевым. Хоккеист набрал 1 балл в 15 играх сезона

Расторгнут контракт и .

Об этом сообщается на официальном сайте .

В текущем сезоне 29-летний защитник набрал 1 (1+0) балл за результативность при полезности «минус 2» в 15 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В среднем хоккеист проводил на льду 12:59.

Арзамасцев подписал контракт с красно-белыми в межсезонье. В прошлом сезоне он играл сначала за «Автомобилист», а затем за «Кладно» в чемпионате Чехии.