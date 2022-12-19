Заварухин после поражения от «Адмирала»: «У «Автомобилиста» было мало шансов забить, если честно. Команда играла только 20 минут»

дал комментарий после поражения от «Адмирала» со счетом 2:3.

– Наверное, только 20 минут в третьем периоде команда играла. А 40 минут соперник нам не позволял играть в наш хоккей, в который мы планировали сыграть.

Много было ошибок – все не в такт. И, конечно, три гола пропущенные, которые сами себе забили.

– Один из ваших коллег ввел в игру термин «запланированный спад». Возможно, вы ожидали, что после недели нагрузок первый матч после паузы по движению будет не лучшим?

– У нас нет такого: запланированный спад или незапланированный спад. Мы готовились к этим играм, готовимся к дальнейшим матчам.

Да, что-то не получалось у ребят. Но в третьем периоде и появились силы, и появилось движение. Надо начинать играть так с первых минут.

– Показалось, что после недели перерыва команда больше устала, чем после игр в напряженном графике.

– Наверное, отдыхать устали.

– Почему команда так неаккуратно играла в некоторых моментах – в частности, пропустили два автогола.

– Даже три. Первый – от клюшки защитника. Второй – от коньков, а третий гол – от клюшки нападающего залетел. Но это спорт, это хоккей. Везет тому, кто везет.

– После предыдущего матча в Екатеринбурге с «Адмиралом» Ефим Гуркин говорил, что Лазушин стоял на ушах. Сегодня можно снова так сказать про вратаря «Адмирала»?

– Нет, у нас шансов мало было забить, если честно. Только в третьем периоде появились шансы, – сказал главный тренер «Автомобилиста».