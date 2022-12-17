Никита Новиков: «Динамо» будет работать над тем, чтобы занять более высокое место перед плей-офф»

прокомментировал выступление «Динамо».

– Всегда хочется только побежать. У «Динамо» был небольшой спад, но вроде выходим на победную серию, поэтому все отлично. Работаем, сейчас нас нагружают.

– Вы в этом сезоне стали игроком основы. Довольны тренерским доверием?

– Конечно, я доволен. Тренеры мне доверяют и дают много возможностей проявить себя.

– Во второй половине чемпионата стоит задача подняться выше в турнирной таблице?

– Будем работать над тем, чтобы подняться вверх и занять более высокое место перед плей-офф. Чем выше будет место, тем выгоднее, – сказал защитник « ».