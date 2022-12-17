Никита Новиков: «Динамо» будет работать над тем, чтобы занять более высокое место перед плей-офф»
Никита Новиков прокомментировал выступление «Динамо».
– Всегда хочется только побежать. У «Динамо» был небольшой спад, но вроде выходим на победную серию, поэтому все отлично. Работаем, сейчас нас нагружают.
– Вы в этом сезоне стали игроком основы. Довольны тренерским доверием?
– Конечно, я доволен. Тренеры мне доверяют и дают много возможностей проявить себя.
– Во второй половине чемпионата стоит задача подняться выше в турнирной таблице?
– Будем работать над тем, чтобы подняться вверх и занять более высокое место перед плей-офф. Чем выше будет место, тем выгоднее, – сказал защитник «Динамо».
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