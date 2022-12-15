Кручинин о питании: «Глютен стараемся не употреблять. От пива отказаться не могу, после игры хочется выпить бутылочку, вкус нравится. Но перехожу на квас»

Нападающий рассказал о своем питании.

– Много говорят о «зеленой» диете Игоря Ларионова. Вы и сами говорили, что стали есть больше авокадо, спаржи. За полгода, что так питаетесь, почувствовали изменения в своем организме?

– На шесть килограммов похудел. Теперь вешу 75 кг, последний раз столько весил лет восемь назад. Меньше десяти процентов жира в организме. Чувствую себя хорошо.

Влияет ли это на хоккей или нет? Наверное, влияет. Не просто так же я сейчас играю хорошо. На поле чувствую себя отлично.

– От сахара полностью отказались?

– Мне легко было оказаться, я не особо сладкоежка. Я и так чай и кофе без сахара пил.

– Но сахар сейчас есть и в хлебе, и в другие продукты его добавляют.

– Стараюсь читать этикетки. Но у меня больше жена в этом разбирается. Говорит, где сахар, где нет, где глютен, а где нет.

– Глютен не едите?

– Стараемся не употреблять. Но это только в этом году я занялся этим вопросом. До этого вообще было пофиг что есть.

– Антон Глинкин, который в Челябинске открыл реабилитационный центр, рассказывал, что начал здорово питаться уже по окончании карьеры, у него улучшился сон. И он считает, что такое питание продлило бы ему карьеру. Как вы считаете, здоровое сбалансированное питание может продлить вашу?

– Я только начинаю этот путь. Чтобы понять, нужно несколько лет придерживаться правильного питания. Раньше я считал, что каждому свое. Кому-то надо придерживаться, а кому-то нет. Я ел что попало и чувствовал себя нормально. Но к 30 годам стал ощущать изменения в своем теле, начал набирать вес летом. Меня это начало пугать. Не просто так в НХЛ люди со своими диетологами работают, значит, это работает, это вложение в свое тело.

– А как обстоят дела с пивом? Игорь Ларионов предпочитает красное вино, но, насколько я знаю, большинство хоккеистов выбирают пиво.

– Это для меня самое сложное. От пива отказаться не могу. После игры хочется выпить бутылочку. Расслабиться, восстановиться. Сам вкус пива нравится. Но перехожу на квас, – сказал нападающий «Торпедо».

Ларионов ест малину после матчей – снимает стресс, пока нельзя налить красного вина🍷