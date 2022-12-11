Саттер про семь удалений «Калгари»: «Давно усвоил одну вещь: когда приезжаю в Торонто, то знаю, что будет происходить»

с намеками в адрес арбитров высказался об итогах матча против .

проиграли «Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ) в игре регулярного чемпионата .

Хоккеисты «Калгари» получили семь удалений за всю игру, в том числе Джонатан Юбердо удалился на третьей секунде овертайма, а спустя 40 секунд «Торонто» забросил победную шайбу.

В общей сложности «Лифс» забили 3 из 5 голов в большинстве.

«Одну вещь я усвоил еще давным-давно. Когда я еще был в Чикаго и приезжал в Торонто, то знал, что будет происходить. Больше ничего не скажу», – сказал главный тренер «Флэймс».