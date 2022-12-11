Штястны («Каролина») забил 1-й гол в сезоне в 26-м матче, Марун («Тампа») – в 27-м
Два форварда клубов НХЛ прервали длительные безголевые серии со старта сезона.
Пол Штястны («Каролина») забил в 26-м матче сезона, поразив ворота «Айлендерс» (3:0). В заброшенной шайбе поучаствовал Андрей Свечников.
На счету 36-летнего форварда стало 7 (1+6) очков.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун («Тампа») забил в 27-м матче сезона – «Флориде» (4:1). В активе 34-летнего нападающего стало 5 (1+4) очков.
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