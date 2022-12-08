Тамбиев о 3:1 с «Амуром»: «Адмирал» играл в хороший хоккей, терпел. Самоотдача и самопожертвование нужны для победы в таких матчах»

прокомментировал победу в матче против (3:1).

«Мы довольны и рады, что выиграли. Сегодня мы играли в хороший хоккей, терпели. Дисциплина тоже была на хорошем уровне. Самоотдача, самопожертвование – то, что нужно для победы в таких матчах, в этой лиге.

С хорошим настроением уходим на короткий отпуск, ребята заслужили, заработали.

Отдельное спасибо нашим болельщикам за такую поддержку. Их было слышно все два дня, спасибо большое. Ребят и болельщиков с победой», – сказал главный тренер .