Тамбиев о 3:1 с «Амуром»: «Адмирал» играл в хороший хоккей, терпел. Самоотдача и самопожертвование нужны для победы в таких матчах»
Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:1).
«Мы довольны и рады, что выиграли. Сегодня мы играли в хороший хоккей, терпели. Дисциплина тоже была на хорошем уровне. Самоотдача, самопожертвование – то, что нужно для победы в таких матчах, в этой лиге.
С хорошим настроением уходим на короткий отпуск, ребята заслужили, заработали.
Отдельное спасибо нашим болельщикам за такую поддержку. Их было слышно все два дня, спасибо большое. Ребят и болельщиков с победой», – сказал главный тренер «Адмирала».
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