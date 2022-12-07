Захаркин о сокращении лимита: «Не думаю, что это пойдет российскому хоккею на пользу. В КХЛ должны играть лучшие»

не считает полезным сокращение лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Я не думаю, что ужесточение лимита пойдет российскому хоккею на пользу. КХЛ – это профессиональная лига, где должны играть лучшие хоккеисты. С точки зрения и бизнеса, и развития хоккея было бы предпочтительнее, чтобы в лиге играли лучшие хоккеисты.

Но мы учитываем современную реальность. Считаю, что нужно поднимать статус и увеличивать конкурентоспособность МХЛ и ВХЛ – тех лиг, где должны проходить обкатку и отрабатывать необходимые навыки молодые хоккеисты», – сказал бывший тренер сборной России.

КХЛ нагнули: Минспорта утвердил лимит в 3 легионера. Конкуренция станет меньше, а разрыв между бедными и богатыми – больше