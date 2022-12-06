Беруби после 4:6 с «Рейнджерс»: «Сент-Луис» не уверен в себе. Нельзя играть осторожно и зажиматься»
Крэйг Беруби сказал, что «Сент-Луис» играет без уверенности в себе.
Сегодня команда проиграла «Рейнджерс» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Клуб из Нью-Йорка одержал волевую победу, забросив 3 безответные шайбы в третьем периоде.
«Мы не уверены в себе. Надо продолжать работать над тем, чтобы это преодолеть. Нужно просто выходить и играть.
Нельзя играть осторожно и зажиматься. Нужно расслабиться и показывать свою игру. На протяжении двух периодов мы это делали, а вот в третьем не получилось», – сказал главный тренер «Блюз».
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«Сент-Луис» проиграл 6 матчей из 7 после серии из 7 побед подряд. Разница шайб на отрезке – 20:37
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