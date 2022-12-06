«Сент-Луис» проиграл 6 матчей из 7 после серии из 7 побед подряд. Разница шайб на отрезке – 20:37

«Сент-Луис» проиграл 6 матчей из последних 7, разница шайб на отрезке – 20:37.

Сегодня команда уступила (4:6) в очередном матче регулярного чемпионата .

В текущем сезоне «Блюз» играют сериями.

После 3 побед на старте регулярки были проиграны 8 матчей подряд. Затем последовала серия из 7 побед подряд (первый в истории лиги случай таких качелей). Потом – 6 поражений в 7 матчах.

С 22 очками в 25 играх команда под руководством идет на 6-м месте в Центральном дивизионе.

Барбашев о «Сент-Луисе» после 2:6 от «Питтсбурга»: «Возвращаемся к тому, что было в начале сезона. Пропускаем по 3 гола за период в каждой игре»