«Сент-Луис» проиграл 6 матчей из 7 после серии из 7 побед подряд. Разница шайб на отрезке – 20:37

Теги Рейнджерс Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Хоккей

«Сент-Луис» проиграл 6 матчей из последних 7, разница шайб на отрезке – 20:37.

Сегодня команда уступила «Рейнджерс» (4:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

В текущем сезоне «Блюз» играют сериями. 

После 3 побед на старте регулярки были проиграны 8 матчей подряд. Затем последовала серия из 7 побед подряд (первый в истории лиги случай таких качелей). Потом – 6 поражений в 7 матчах. 

С 22 очками в 25 играх команда под руководством Крэйга Беруби идет на 6-м месте в Центральном дивизионе. 

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