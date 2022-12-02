Генменеджер «Ак Барса» об уходе Знарка: «Решение обусловлено желанием изменить подход игроков к работе. Обновленный штаб будет работать до конца декабря»

Генеральный менеджер объяснил отставку Олега Знарка с поста главного тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба назначен Юрий Бабенко.

«Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере.

Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды.

имеет опыт главного тренера. В нашем клубе он зарекомендовал себя как уверенный и последовательный специалист.

Обновленный тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря. Окончательное решение будет принято после Нового года», – сказал Марат Валиуллин.

«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.