Генменеджер «Ак Барса» об уходе Знарка: «Решение обусловлено желанием изменить подход игроков к работе. Обновленный штаб будет работать до конца декабря»
Генеральный менеджер «Ак Барса» объяснил отставку Олега Знарка с поста главного тренера.
Исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба назначен Юрий Бабенко.
«Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере.
Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды.
Юрий Бабенко имеет опыт главного тренера. В нашем клубе он зарекомендовал себя как уверенный и последовательный специалист.
Обновленный тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря. Окончательное решение будет принято после Нового года», – сказал Марат Валиуллин.
«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.
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