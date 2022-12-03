Экс-защитник «Вашингтона» и сборной Словакии Юрчина завершил карьеру в 39 лет
Экс-защитник клубов НХЛ и сборной Словакии Милан Юрчина завершил карьеру в 39 лет.
Его последним клубом была пражская «Спарта», в составе которой он провел 3 предыдущих сезона и начал выступления в текущем.
Словак отыграл 7 сезонов в НХЛ, где выступал за «Бостон», «Вашингтон», «Коламбус» и «Айлендерс». В 430 матчах в лиге набрал 81 (22+59) очко. В 21 матче Кубка Стэнли добавил 2 шайбы.
У игрока также есть опыт выступлений в КХЛ (один сезон в рижском «Динамо» и один в «Медвешчаке»), Финляндии, Швейцарии и Германии.
В составе сборной Словакии Юрчина выступал на трех Олимпиадах и пяти чемпионатах мира.
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