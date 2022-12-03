Экс-защитник «Вашингтона» и сборной Словакии Юрчина завершил карьеру в 39 лет

Экс-защитник клубов и сборной Словакии Милан Юрчина завершил карьеру в 39 лет.

Его последним клубом была пражская «Спарта», в составе которой он провел 3 предыдущих сезона и начал выступления в текущем.

Словак отыграл 7 сезонов в НХЛ, где выступал за , , «Коламбус» и «Айлендерс». В 430 матчах в лиге набрал 81 (22+59) очко. В 21 матче Кубка Стэнли добавил 2 шайбы.

У игрока также есть опыт выступлений в (один сезон в рижском и один в «Медвешчаке»), Финляндии, Швейцарии и Германии.

В составе сборной Словакии Юрчина выступал на трех Олимпиадах и пяти чемпионатах мира.