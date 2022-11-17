Игорь Чернышов – самый молодой игрок в истории «Динамо» в КХЛ. Он дебютировал в 16 лет и 352 дня

Игорь Чернышов стал самым молодым игроком в истории в КХЛ.

16-летний нападающий дебютировал в лиге в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала».

Чернышов стал самым молодым новичком в истории московского «Динамо» в лиге, сыграв первый матч в 16 лет и 352 дня. Прежний клубный рекорд принадлежал (17 лет и 4 месяца).

Кроме того, Чернышов стал 14-м игроком, дебютировавшим в в возрасте 16 лет.