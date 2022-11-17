Игорь Чернышов – самый молодой игрок в истории «Динамо» в КХЛ. Он дебютировал в 16 лет и 352 дня
Игорь Чернышов стал самым молодым игроком в истории «Динамо» в КХЛ.
16-летний нападающий дебютировал в лиге в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала».
Чернышов стал самым молодым новичком в истории московского «Динамо» в лиге, сыграв первый матч в 16 лет и 352 дня. Прежний клубный рекорд принадлежал Климу Костину (17 лет и 4 месяца).
Кроме того, Чернышов стал 14-м игроком, дебютировавшим в КХЛ в возрасте 16 лет.
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