Чинахов в матче с «Филадельфией»: пас на победный гол, 2 броска и 4 хита за рекордные 18:16. У него 2+6 в 15 играх

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Егор Чинахов сделал результативную передачу на победный гол в матче с «Филадельфией».

Российский нападающий принял участие в комбинации «Коламбуса» в овертайме матча с «Флайерс» (5:4 ОТ), которую завершил Владислав Гавриков. 

В активе Чинахова стало 8 (2+6) баллов в 15 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 6».

Сегодня Егор (18:16 – личный рекорд по игровому времени в НХЛ, полезность «0») нанес 2 броска в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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