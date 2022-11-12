Малкин стал 3-й звездой дня в НХЛ

Евгений Малкин стал 3-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – вратарь «Миннесоты» с 72-м шатаутом в карьере в матче против «Сиэтла» (1:0) при 28 отраженных бросках.

Вторая звезда – форвард с 3 (2+1) очками в матче против «Тампы» (5:1).

Третья звезда – форвард с 2 (1+1) очками в матче с «Торонто» (4:2). Гол стал для россиянина 450-м в лиге.

У Малкина уже 450 шайб в НХЛ! Больше в истории «Питтсбурга» забрасывали только Кросби и Лемье