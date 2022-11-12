Малкин стал 3-й звездой дня в НХЛ
Евгений Малкин стал 3-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери с 72-м шатаутом в карьере в матче против «Сиэтла» (1:0) при 28 отраженных бросках.
Вторая звезда – форвард «Вашингтона» Сонни Милано с 3 (2+1) очками в матче против «Тампы» (5:1).
Третья звезда – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с 2 (1+1) очками в матче с «Торонто» (4:2). Гол стал для россиянина 450-м в лиге.
У Малкина уже 450 шайб в НХЛ! Больше в истории «Питтсбурга» забрасывали только Кросби и Лемье
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