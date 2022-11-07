Миронов про 1:3 с «Торпедо»: «У «Спартака» из игры в игру детские ошибки, приводящие к отрицательному результату»

Главный тренер подвел итоги матча с «Торпедо» (1:3).

«Хорошая быстрая игра – соперник хорошо двигался. Но, опять же, из игры в игру делаем детские ошибки, которые приводят к отрицательному результату. Стараемся это искоренить, но пока не получается.

Нельзя сказать, что ребята не стараются, были моменты – опять подводит реализация: три раза два в одного, два раза один в ноль… Не забиваем, поэтому получаем такой результат. Есть над чем работать – будем работать не покладая рук и готовиться дальше.

До этого было четыре проигрыша, поэтому здесь и психология играет роль, надо эту черную полосу как-то переломить. Игроки пытаются, стараются – может быть, даже стараются слишком много, а надо играть от простого, просто и надежно.

Первый гол – не вывели в меньшинстве первым касанием, второй гол – не вывели по борту шайбу из зоны и получили… Ну а третий гол тоже детский, шесть на пять – и игрок на вбрасывании свободно выскакивает. Такие вещи недопустимы, тем более в . Такие ошибки и приводят к отрицательному результату, где-то, может, и психология.

Я бы не сказал, что выглядели по движению хуже. Первый период втягивались, во втором и третьем добавили, но не хватило. В третьем периоде стали играть более активно, было задание после второго периода идти, «садиться» на защитников, накрывать в зоне, играть в давление. Создавали моменты, были контратаки два в один, один в ноль, но опять реализация желает лучшего, будем работать.

Шейну Принсу нужно несколько игр, чтобы втянуться. Он долго отсутствовал из-за травмы, через игры нужно втянуться в игровой ритм, другого варианта нет. Будет играть сколько сможет и втягиваться через игры.

Отмена выходного нам помогла – это нисколько не сказывается на усталости, тренировка была чисто тактико-техническая для улучшения игры в средней зоне и в обороне, она никак особо не влияла на физическую форму.

Состав у нас был в принципе оптимальный – все, что есть. Мы работаем над своей игрой в большинстве, уделяем этому время, но пока другого нет. Ребята стараются, моменты есть, но шайба в ворота пока не идет.

Я бы не назвал хоккей «Торпедо» советским – он более агрессивный: прессинг по всей площадке, активное давление в нашей и своей зоне. Ребят предупреждали – знаем, как играет «Торпедо», конечно, нужно принимать решения еще до принятия шайбы, видеть, кому продлить и что с ней сделать.

Да, чуть другой хоккей, играют не как все. Есть команды более системные, с игрой в откат, с давлением, но выбрало такой стиль игры – и это ничуть им не мешает», – сказал Миронов.