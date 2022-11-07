Алексей Потапов: «Купил бы абонемент на «Торпедо», будь я болельщиком. На удивление здорово играют»
Алексей Потапов признался, что приятно удивлен игрой «Торпедо».
Нижегородский клуб под руководством Игоря Ларионова занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 26 матчах.
«Нижегородцы играют на удивление здорово. А самое классное, что они стадион собирают.
И неважно, какая команда – Челябинск, или ЦСКА, или Нижнекамск – я уверен, что с такой игрой там соберется целый стадион. А это самое главное. На это приятно смотреть.
Я даже могу сказать, что, если бы я был болельщиком, я бы, наверное, даже не билет, а абонемент на «Торпедо» купил», – сказал нападающий «Трактора» в подкасте YouTube-канала «Скользкий лед».
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