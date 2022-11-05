Константинов и Айзерман произвели символическое вбрасывание перед матчем «Детройта» с «Айлендерс»

Владимир Константинов произвел символическое вбрасывание перед матчем «Детройта».

Экс-защитник «Ред Уингс» появился на льду перед матчем с «Айлендерс» вместе с бывшим нападающим, а ныне генменеджером клуба Стивом Айзерманом.

Напомним, в 1997 году Владимир Константинов вместе с Вячеславом Фетисовым и массажистом «Детройта» Сергеем Мнацакановым попали в аварию. В результате Константинов впал в кому. После выхода из комы он оказался прикован к инвалидному креслу. Вследствие травм головы у него были нарушены речь и память.

Защитник был членом «Русской пятерки» «Детройта», в которую также входили Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов​.

Константинов – обладатель Кубка Стэнли-1997, чемпион мира 1986, 1989 и 1990 годов. Всего он провел 446 матчей и набрал 175 (47+128) очков за «Детройт» в НХЛ.

В этом году «Детройт» празднует 25-летие завоевания Кубка Стэнли-1997.