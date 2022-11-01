Братья Ушенины вернулись в «Молот» после 8 сезонов в КХЛ. Прошлый они завершали в Финляндии

Братья Ушенины вернулись в «Молот» спустя 8 лет.

Форварды Вячеслав и Ушенины стали игроками пермского клуба ВХЛ.

Братья-близнецы являются уроженцами Перми. В сезоне 2013/2014 стали обладателями бронзовых медалей в составе .

После этого они провели по 8 сезонов в , где поиграли за «Адмирал», «Амур» и «Сибирь». У Вячеслава 430 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 171 (51+120) очко, у Владислава – 427 игр и 174 (90+84) балла.

Прошлый сезон братья завершали в финском клубе .