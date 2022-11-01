Братья Ушенины вернулись в «Молот» после 8 сезонов в КХЛ. Прошлый они завершали в Финляндии

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Братья Ушенины вернулись в «Молот» спустя 8 лет.

Форварды Вячеслав и Владислав Ушенины стали игроками пермского клуба ВХЛ. 

Братья-близнецы являются уроженцами Перми. В сезоне 2013/2014 стали обладателями бронзовых медалей ВХЛ в составе «Молота»

После этого они провели по 8 сезонов в КХЛ, где поиграли за «Адмирал», «Амур» и «Сибирь». У Вячеслава 430 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 171 (51+120) очко, у Владислава – 427 игр и 174 (90+84) балла. 

Прошлый сезон братья завершали в финском клубе ТПС.

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