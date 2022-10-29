Плющев о СКА: «Армейцы немного напоминают «Филадельфию» Бобби Кларка. Тоже без звезд, но сплоченный коллектив»

сравнил СКА Романа Ротенберга с «Филадельфией» Бобби Кларка.

– СКА уже довольно далеко оторвался от всех своих преследователей в чемпионате. Армейская команда настолько прибавила за лето или конкуренты ослабли?

– Скажу, что СКА составлен из молодых, амбициозных, знающих хоккей ребят, которые хотят доказать, что в этой игре что-то значат. Армейцы мне немного напоминают клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс», составленную из молодых «летчиков» под предводительством Бобби Кларка. Наверное, помните его?

– Конечно, легендарная личность.

– Да, ведь это он переломал голеностоп Валерию Харламову. Та «Филадельфия» тоже была без звездных ребят, но имелся хороший, сплоченный коллектив, объединенный единой целью. СКА напоминает эту команду, в каждой игре себя отдает полностью. Поэтому и результат налицо.

А то, что уровень хоккея у нас упал, – это совершенно однозначно. Многие лидеры лиги, от которых ждали какого-то прорыва, выглядят достаточно невыразительно. Поэтому, сказать, что все зависит от класса СКА, – не могу. У питерцев тоже есть свои проблемы.

– У кого их нет.

– Но на уровне СКА все остальные команды смотрятся неубедительно... стремилась подравнять класс клубов. Все должны были ориентироваться на лучших, но верхние команды сейчас приближаются к средним. А лозунг, что «каждый может победить каждого», это ближе к трудовым коллективам, чем к профессионалам, – сказал заслуженный тренер России.