Павелски, Биннингтон и Холл – звезды дня в НХЛ

Джо Павелски, Джордан Биннингтон и Тэйлор Холл – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард с 4 (3+1) очками в матче с «Монреалем» (5:2). Он стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Старс».

Вторая звезда – вратарь Джордан Биннингтон с матчем на ноль против «Эдмонтона» (2:0). Канадец отразил все 23 броска по своим воротам.

Третья звезда – форвард Тэйлор Холл с 3 (1+2) очками в матче с «Миннесотой» (4:3 ОТ), включая победный гол в овертайме.