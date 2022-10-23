Павелски, Биннингтон и Холл – звезды дня в НХЛ

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Джо Павелски, Джордан Биннингтон и Тэйлор Холл – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Далласа» Джо Павелски с 4 (3+1) очками в матче с «Монреалем» (5:2). Он стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Старс». 

Вторая звезда – вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон с матчем на ноль против «Эдмонтона» (2:0). Канадец отразил все 23 броска по своим воротам. 

Третья звезда – форвард «Бостона» Тэйлор Холл с 3 (1+2) очками в матче с «Миннесотой» (4:3 ОТ), включая победный гол в овертайме. 

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