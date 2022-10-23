38-летний Павелски – самый возрастной автор хет-трика в истории «Далласа». У него 3+1 в матче с «Монреалем»
38-летний Джо Павелски – самый возрастной автор хет-трика в истории «Далласа».
Форвард «Старс» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2).
Он забросил 3 шайбы за матч в 6-й раз за карьеру в регулярных чемпионатах (еще 1 раз – в плей-офф).
Павелски (38 лет 103 дня) стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Далласа» и франшизы «Старс» (включая достижения «Миннесоты Норт Старс»).
Он опередил Бретта Халла, сделавшего хет-трик в марте 2001 года в возрасте 36 лет 224 дней.
В 5 матчах текущего сезона у Павелски стало 7 (4+3) очков. За карьеру – 931 (425+506) очко в 1173 играх.
Отметим, что самым возрастным автором хет-трика в истории НХЛ является Яромир Ягр (42 года 322 дня в 2015 году).
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