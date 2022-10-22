Тренер «Флориды» Морис о 2:3 с «Тампой»: «Бобровский был по-настоящему хорош»

Главный тренер «Флориды» описал игру Сергея Бобровского в матче с .

Голкипер отбил 29 бросков из 32, его команда потерпела поражение со счетом 2:3 в овертайме.

«Он был по-настоящему хорош. Начало матча получилось спокойным для него, и это всегда заставляет понервничать, потому что сложно стоять в воротах без дела.

Даже когда шайба не доходит до ворот, вратарю нужно постоянно быть сосредоточенным, и концентрацию надо сохранять на протяжении многих минут. Бобровский был хорош», – сказал Морис.

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