Тренер «Флориды» Морис о 2:3 с «Тампой»: «Бобровский был по-настоящему хорош»

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Главный тренер «Флориды» Пол Морис описал игру Сергея Бобровского в матче НХЛ с «Тампой».

Голкипер отбил 29 бросков из 32, его команда потерпела поражение со счетом 2:3 в овертайме.

«Он был по-настоящему хорош. Начало матча получилось спокойным для него, и это всегда заставляет понервничать, потому что сложно стоять в воротах без дела.

Даже когда шайба не доходит до ворот, вратарю нужно постоянно быть сосредоточенным, и концентрацию надо сохранять на протяжении многих минут. Бобровский был хорош», – сказал Морис.

Дерби Флориды – с огоньком: Кучеров набрал 0+2 и чуть не сломал Баркова, а грубость Ткачака (отхватил Никита) стоила «Пантерс» игры

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