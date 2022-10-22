Бобровский про 2:3 ОТ с «Тампой»: «Хорошая игра, шла на равных. Жаль, «Флорида» не взяла 2 очка»

Теги Тампа-Бэй Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча с «Тампой» (2:3 ОТ) в НХЛ.

«Игра получилась хорошей. Мне казалось, что она шла на равных, но, к сожалению, нам не удалось набрать два очка. Мы получили одно и идем дальше», – отметил Бобровский.

Российский голкипер отразил 29 бросков из 32 в матче с «Тампой». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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