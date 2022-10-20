Кудашов после 2:4 от «Локомотива»: «Динамо» не умеет играть большие матчи все 60 минут. Первый период владеем преимуществом, во втором – успокаиваемся»
Алексей Кудашов заявил, что «Динамо» не умеет играть большие матчи.
Бело-голубые проиграли «Локомотиву» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Вторая игра как учебник о том, как действовать правильно и терпеливо все 60 минут.
Где-то надо потерпеть, когда ты ведешь в счете, а соперник забирает преимущество, и играть на результат – у нас пока это не получается. Должны сделать выводы и двигаться дальше. А так, по игре, вы сами все видели. Первый период был за нами. Забили гол.
Потом отдали преимущество и пропустили три. Дальше снова равная игра началась. Не умеем пока играть такие большие матчи все 60 минут.
– В последних трех матчах 80% шайб было пропущено во втором периоде – 8 из 10. Видите в этом системную проблему?
– Не только в этом. Первый период мы владеем преимуществом, во втором – успокаиваемся…
Сегодня был сделан акцент на этом и установка другая была дана. Не выполняется пока то, что мы хотим. Чтобы такие матчи выигрывать, нужно все 60 минут играть, а не отрезками какими-то.
– Надолго ли выбыл Менелл?
– У нас переломы. Люди под шайбы садятся – ломают руки и ноги.
– Как прокомментируете первые две пропущенные шайбы?
– Это не системные ошибки. Какая-то закономерность есть. Концентрация на черновой работе, на игре в обороне, заточка на результат…
В таких играх нужно терпение. Да, даже когда у тебя не получается игра в атаке, но есть запас в счете, нужно работать на результат.
– В том сезоне тоже был неудачный октябрь.
– В прошлом году у нас была небольшая физическая просадка. Сейчас я этого не вижу, – сказал главный тренер московского «Динамо».
Комментарии