Андрей Сафронов: «Капризов напоминает Крутова. Они похожи катанием, движением, анатомическим сложением»

сравнил с Владимиром Крутовым.

«И за Кучерова с Василевским надо переживать, чтобы ребята все-таки стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли, и за Капризова, который большим трудом и своей работой добивается того, что имеет.

Капризов – какие-то специалисты, наверное, прочтут и удивятся – во многих отношениях напоминает мне великого хоккеиста . Вроде чего-то не хватает, а все есть.

Вроде все есть, а есть и еще что-то дополнительно. Это боец, который будет продолжать удивлять болельщиков своим русским, залихватским характером – так же, как и Панарин.

Про Панарина говорю меньше, потому что он праворукий нападающий, а Капризов – леворукий, как был и Владимир Евгеньевич Крутов.

Они чем-то похожи катанием, движением, анатомическим сложением. Думаю, от Капризова и Панарина можно ждать прорыва», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России.

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