Семин о работе президентом «Сокола»: «Я по спортивным вопросам в основном. Потому что где бухгалтерия и где я? На лед выходить уже не буду»

рассказал о своих задачах на посту президента «Сокола».

– Освоились в новом качестве?

– Ко всему привыкаешь. Конечно, непросто начинать новый этап в своей жизни. И у меня не так все легко, как казалось. Когда ты игрок – это одно. Когда оказываешься в роли управляющего – это совсем другое. Но все нормально, мне нравится. С удовольствием принял эту должность.

– У вас должность не генерального менеджера или спортивного директора, а президента, то есть первого лица в клубе, отвечающего за все. Интересно узнать: вы занимаетесь только хоккейными вопросами или финансово-хозяйственной частью тоже?

– Я в основном по спортивным вопросам. Потому что где бухгалтерия и где я? Все равно для меня это трудно. Есть люди, которые берут на себя эту функцию. Но, конечно, мы все обсуждаем, обговариваем, куда какие затраты, что мы можем выкроить, чтобы подписать нового игрока, вписавшись в бюджет.

– Нет соблазна ради привлечения внимания к клубу и лиге вернуться на лед?

– С этим уже все. Если я закончил, значит, закончил. Уже не буду выходить на лед в качестве действующего хоккеиста. Это не надо ни мне, ни кому-то другому.

– Эмоционально сильно отличается руководящая работа от игры в хоккей?

– Тот же самый хоккей, только выступаю в роли зрителя. Когда ты играешь, то не так сильно волнуешься. А когда сидишь на трибуне и переживаешь за свою команду, особенно в сложные моменты игры, испытываешь гораздо большие эмоции. Выплескиваешь их гораздо больше. Все-таки, когда находишься на льду, относишься к этому как к своей работе и воспринимаешь ситуацию более спокойно, – сказал Семин.

Семин о задачах во главе «Сокола»: «Сделать все лучше, чем было. Также займусь привлечением внебюджетных средств в клуб»