Антон Курьянов: «Ткачев будет прибавлять. После Америки многим нужно время на адаптацию. КХЛ совсем не простая лига»

отреагировал на критику в адрес форварда .

– Что скажете по критике Ткачева?

– Владимир ярко провел предсезонку, но в официальный чемпионат вошел уже не так уверенно. В принципе большого сюрприза здесь нет – после Северной Америки многим игрокам нужно время на адаптацию.

Ведь КХЛ – совсем не простая лига, где много прагматичного хоккея, отработки вперед-назад, отдельного внимания к лидерам.

Не сомневаемся, что Владимир будет адаптироваться и прибавлять. Это относится не только к Ткачеву, но и к другим хоккеистам клуба, – сказал тренер омского клуба.