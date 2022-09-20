Мартемьянов о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Сибири» нельзя так готовиться к матчам – это вызывает недоумение. Команда посчитала, что выиграла еще до игры»

поделился мыслями после победы над (3:2).

– Команда, к сожалению, посчитала, что выиграла еще до начала матча. Пришлось немного взбодрить ее, поменять сочетание звеньев.

Пришлось проявить волю к победе, спасибо одному нашему игроку, который за счет индивидуальных действий вырвал победу.

Так готовиться к матчам просто нельзя, это вызывает недоумение. Второй матч подряд проваливаем первый период со счетом 0:2. Здесь мы смогли вытащить игру, с «Барысом» – нет.

– Такое ощущение, что у команды не «звенит», нет эмоций в последних двух матчах.

– Согласен, что у команды «не звенит». Перестроиться по ходу таких матчей очень сложно, но, к счастью, перестроились. Я команде сказал, что надейся на лучшее, но готовься к худшему.

Чувство опасности у некоторых игроков было потеряно сегодня, как и в предыдущем матче. Надо быть готовыми ко всему. Будем работать, следующий соперник нас ждет очень серьезный. Изменения в составе будут 100%.

– Физическая готовность игроков не беспокоит?

– Абсолютно не беспокоит. Третий период это показал – мы доминировали на площадке. Силы были, а это значит, что нет желания.

Скажем так, не упрощаем игру. Мало борьбы, все хотим клюшечкой, в тело практически не играем, особенно в сравнении с прошлым годом. С этим я буду бороться, однозначно. У команды должен быть боевой дух. Пока он отсутствует, – заявил главный тренер .