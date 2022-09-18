Ничушкин о своих фирменных прорывах: «Все еще пытаюсь всегда на ворота идти. Просто что дают защитники делать, так и приходится играть»

сказал, что не отказывается от своих фирменных прорывов к воротам.

– У тебя с детства был фирменный стиль – тараном шел на ворота, тачдауны делал эти. Это изменилось с возрастом?

– Да нет, я все еще пытаюсь всегда на ворота идти. Не то что это какой-то фирменный стиль, просто что дают защитники делать, так и приходится играть.

А в детстве я много разных других голов забивал. Просто когда потом в «Тракторе» начинал и в молодежной сборной, все равно играл в третьих-четвертых звеньях, там другой хоккей был, – сказал форвард .