Миронов после 1:2 ОТ с «Торпедо»: «Усталость у «Спартака» накапливается. Послезавтра 5-я игра через день»

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Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Торпедо» (1:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хорошая игра. Скоростная получилась. Играли по плану. В третьем [периоде] немножко потеряли концентрацию, получили ненужные удаления, оставили команду втроем дважды, но выстояли. Так при счете 1:1 нельзя играть в третьем периоде. В овертайме при игре три на три допустили ошибки.

Но горевать некогда. Послезавтра пятая игра через день. Усталость накапливается, может быть, завтра потратим день на восстановление.

Наше большинство? Не получилось то, что хотели, над чем работали на тренировках. Значит, будем и дальше работать. Ребята понимают, что был шанс. На таких ошибках и будем учиться и двигаться дальше», – сказал Борис Миронов.

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