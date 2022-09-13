Роуни перешел во «Франкфурт», вернувшийся в элитный дивизион Германии. Форвард выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом»

перешел во «Франкфурт», форвард выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом».

33-летний канадский нападающий провел минувший сезон в (26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 6 очков, 4+2).

Всего в лиге у него 249 игр и 63 (24+39) очка. В Кубке Стэнли – 23 игры и 3 (0+3) очка.

В 2017 году он выиграл трофей с , сыграв 20 матчей в победном плей-офф.

Отметим, что в прошлом сезоне вышел в элитный дивизион немецкого хоккея.

«Львы» были созданы в 2010 году (в качестве преемника одноименной обанкротившейся команды) и начали свой путь с четвертого по рангу дивизиона.